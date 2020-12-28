Водителя БМП наказали за пьяные покатушки в аэропорту Волгограда





Волгоградский гарнизонный суд подтвердил, что за рулем боевой машины пехоты, которая в октябре этого года снесла забор и въехала на территорию аэропорта в Волгограде, находился пьяный военнослужащий. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление суда, за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения его лишили водительских прав на 1,5 года и оштрафовали на 30 тысяч рублей.

В суде установлено, что 20 октября БМП-3, которой управлял нетрезвый военнослужащий, проломила бетонное ограждение аэропорта в Волгограде. Боевая машина проехала около 1,5 километра по территории аэропорта, пока не закончилось топливо, и только после этого водителя БМП-3 задержали охранники объекта.

Напомним, в конце октября текущего года несколько Telegram-каналов распространили видео, на котором военнослужащие на БМП ломают ограждение аэропорта в Волгограде. Сообщалось, что солдаты, сидевшие в боевой машине пехоты, были пьяны. Дежурный аэропорта доложил, что проломив забор на территорию воздушной гавани въехала военная машина. Якобы двое военнослужащих 20-ой отдельной гвардейской мотострелковой бригады перегоняли БМБ на полигон, но сбились с пути. Бетонный забор с колючей проволокой их не остановил.

В пресс-службе Южного военного тогда уточнили, что инцидент произошел 20 октября. "При движении военной колонны по автодороге вдоль аэропорта Гумрак механик-водитель одной из бронемашин не справился с управлением и допустил наезд на внешнее ограждение аэропорта. В результате ДТП никто не пострадал", - так комментировала это происшествие пресс-служба ЮВО.

Повтор видео Telegram-канала "112"