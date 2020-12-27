На вещевом рынке Краснооктябрьского района Волгограда ликвидирован крупный пожар

Происшествия 27.12.2020 07:12
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27.12.2020 07:12
Пожар на вещевом рынке, расположенном на улице Титова, произошел сегодня около 2 часов ночи в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ГУ МЧС по региону, горел торговый павильон площадью 1000 квадратных метров. К ликвидации возгорания привлекалось 54 человека, 18 единиц техники.
В 3.30 открытое горение было локализовано. Полностью пожар ликвидировали в 06.47. Погибших и пострадавших нет. Причина происшествия устанавливается.
Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области.
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