Происшествия

На вещевом рынке Краснооктябрьского района Волгограда ликвидирован крупный пожар

Происшествия 27.12.2020 07:12
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27.12.2020 07:12


Пожар на вещевом рынке, расположенном на улице Титова, произошел сегодня около 2 часов ночи в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ГУ МЧС по региону, горел торговый павильон площадью 1000 квадратных метров. К ликвидации возгорания привлекалось  54 человека, 18 единиц техники.

В 3.30 открытое горение было локализовано. Полностью пожар ликвидировали в 06.47. Погибших и пострадавших нет. Причина происшествия устанавливается.
Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области.

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