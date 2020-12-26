Патриотический проект ООО «Газпром трансгаз Волгоград» стал лауреатом всероссийского конкурса «МедиаТЭК-2020»





Проект «Сталинградский рубеж»вошел в число призеров всероссийского конкурса СМИ, пресс-служб энергетических компаний и региональных администраций «МедиаТЭК 2020», сообщили ИА «Высота 102» в компании.

В конкурсе принимали участие 586 проектов из 61 субъекта страны. Победителей определял экспертный совет во главе с пресс-секретарем Президента России Дмитрием Песковым. Итоговое мероприятие с церемонией награждения и обсуждением результатов работы отрасли состоялось 23 декабря в онлайн-формате.





На фото: Из московской студии к победителям обратились пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков и заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак.

Из студии в Москве со словами приветствия к участникам конкурса обратились Дмитрий Песков, заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак. «МедиаТЭК» проводится с 2015 года, его основная цель – стимулирование и повышение уровня информационного освещения деятельности и развития топливно-энергетического комплекса страны.

В этом году в рамках «МедиаТЭК-2020» была учреждена специальная номинация «75 лет Победы». По данной теме на конкурс было подано 65 работ. Почетное второе место занял патриотический проект «Сталинградский рубеж» ООО «Газпром трансгаз Волгоград». Награду генеральному директору ООО «Газпром трансгаз Волгоград» Юрию Марамыгину в ходе мероприятия в пресс-центре областной администрации вручил заместитель губернатора – председатель комитета промышленной политики, торговли и ТЭК Волгоградской области Олег Николаев (прим. ред. Вверху на фото).

Благодаря «Сталинградскому рубежу» более 400 школьников из Волгоградской, Ростовской и Воронежской областей посетили места боевой славы города-героя Волгограда. Своими впечатлениями участники делились в социальных сетях под хэштегом #мой_сталинградский_рубеж. Свыше полутора тысяч молодых людей со всех уголков России присоединились к проекту онлайн. Они размещали в интернете свои фотографии и воспоминания о посещении мест сражений Великой Отечественной войны. «Сталинградский рубеж» стал современной коммуникационной площадкой для молодежи и позволил его участникам говорить со сверстниками о славных страницах истории Родины на понятном им языке.





На фото: Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Волгоград» Юрий Марамыгин с участниками проекта «Сталинградский рубеж».

«Сталинградский рубеж» – это наш вклад в общее дело сохранения памяти о подвиге, который совершили наши отцы и деды в годы Великой Отечественной войны, – рассказал Юрий Марамыгин. – Мы гордимся победителями, отстоявшими свободу и независимость нашей Родины, и хотим передать эти чувства подрастающему поколению. Участники «Сталинградского рубежа» получили возможность побывать в местах сражений, прикоснуться к нашему героическому прошлому и вместе с тем проявить свои творческие способности. Главной «изюминкой» проекта стала его интерактивность, доступность для всех желающих выразить свою любовь и уважение к нашей великой стране и её богатой истории».





На фото: Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Волгоград» Юрий Марамыгин.

Также в ходе мероприятия в онлайн-встрече были рассмотрены и результаты работы энергетической отрасли России. В Волгоградской области в 2020 году введены в эксплуатацию три новые солнечные электростанции, проведена модернизация систем освещения в 294 населенных, построено более 90 километров газопроводов. Планируется, что через пять лет уровень газификации Волгоградской области достигнет 89,3%.



