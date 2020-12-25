Экономика

Понимаем без лишних вопросов: Сбер начал использовать новую технологию в голосовом боте

Экономика 25.12.2020 15:27 Новости компаний
0
25.12.2020 15:27 Новости компаний


Сбер начал использовать новую технологию в голосовом боте в розничном контактном центре — слот-филлинг. Теперь, если клиент звонит в контактный центр по номеру 900 и интересуется, например, балансом карты или вклада, то бот понимает не только тематику, но и детали — тип и номер карты. И, следовательно, не задаёт дополнительных вопросов.
Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Сбера, слот-филлинг работает по самым популярным тематикам — баланс карты и вклада, история операций, тарифы и лимиты на переводы, причины блокировки карты. Количество тематик будет постепенно увеличиваться.
Всего в ноябре в контактный центр Сбера поступил 21 млн звонков. 65% вопросов клиентам помог решить голосовой бот. Среди самых популярных запросов, помимо финансовых, — предложения Зелёного дня (клиентов интересовали условия по вкладам и кредитам, информация по подписке СберПрайм, онлайн-кинотеатру ОККО, приставке SberBox).
"Слот-филлинг — технология, которую используют для роста качества сервиса в голосовых и текстовых ботах по всему миру. Она позволяет сокращать клиентский путь: мы уходим от ненужных уточнений и сразу предоставляем клиенту необходимую информацию без дополнительных вопросов. Мы внедрили эту технологию именно на самых топовых запросах, чтобы сделать обслуживание ещё более быстрым и удобным", - пояснила директор дивизиона «Забота о клиентах» Елена Левина.
Топ популярных запросов клиентов боту в ноябре стали баланс по карте, подтверждение операций, задолженность, сумма и дата платежа по кредиту, баланс по вкладу, блокировка карты, разблокировка карты и операции по карте.
Фото ru.freepik.com

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

2-ком.кв-ра в сданном доме ЖК "Бейкер стрит".Всего 3,5 млн р.!

Подвесные потолки Армстронг. Плита - 85 руб./шт.. 95 50 05; 95 50 06

Экспресс-тесты для выявления антител класса IgG/IgM
Экономика
25.12.2020 17:20
Экономика 25.12.2020 17:20
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.12.2020 16:03
Экономика 25.12.2020 16:03
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.12.2020 11:55
Экономика 25.12.2020 11:55
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.12.2020 09:29
Экономика 25.12.2020 09:29
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.12.2020 20:11
Экономика 24.12.2020 20:11
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.12.2020 19:43
Экономика 24.12.2020 19:43
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.12.2020 17:36
Экономика 24.12.2020 17:36
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.12.2020 16:11
Экономика 24.12.2020 16:11
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.12.2020 15:36
Экономика 24.12.2020 15:36
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.12.2020 14:42
Экономика 24.12.2020 14:42
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.12.2020 13:14
Экономика 24.12.2020 13:14
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.12.2020 13:00
Экономика 24.12.2020 13:00
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.12.2020 09:31
Экономика 24.12.2020 09:31
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.12.2020 08:27
Экономика 24.12.2020 08:27
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.12.2020 20:36
Экономика 23.12.2020 20:36
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

17:27
Волгоградцам предложили не выходить из дома в новогоднюю ночьСмотреть фотографии
17:13
Скользкая погода: сильный ветер и гололед предсказали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:23
Такого мы не видели: проведенный чиновниками аукцион поразил волгоградских антимонопольщиковСмотреть фотографии
16:22
В Волгоградской области мэр Михайловки ходит в суд в обход администрацииСмотреть фотографии
16:06
В Волгограде Белый Бык готов вырваться на свободуСмотреть фотографии
15:48
Новый год в СИЗО Волгограда встретит еще один участник расправы над отцом школьницыСмотреть фотографии
15:36
Четыре сыночка: первая в этом году тройня выписана из волгоградского перинатального центраСмотреть фотографии
15:22
Грохот и крики: запись с видеорегистратора на разбившемся автобусе "Москва-Волгоград"Смотреть фотографии
15:04
Пострадавшему в автобусе "Москва - Волгоград" ребенку оторвало руку и обе ногиСмотреть фотографии
14:06
Противостоянию лыжников и сноубордистов положен конец: МегаФон обеспечил связью всехСмотреть фотографии
13:34
Он сказал – поехали!: открытие дороги имени Максима Загорулько в Волгограде сняли сверхуСмотреть фотографииCмотреть видео
12:31
Тревога усиливается: в Волгоградской области очередной рост заболеваемости COVID-19Смотреть фотографии
12:29
В ДТП с автобусом под Рязанью погибли трое жителей Волгоградской области и один иностранец (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
11:55
Сады Придонья подготовили подарки со смыслом от особых мастеровСмотреть фотографии
11:40
Вспышку чумы свиней ликвидируют в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:01
Рулили под градусом: в Волгограде поймали пьяных таксистов (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:40
Волгоградская прокуратура проверит перевозчика после ДТП с автобусом под РязаньюСмотреть фотографии
09:46
Водитель перевернувшегося в Рязанской области «Волгоград-Москва» мог уснуть за рулемСмотреть фотографии
09:31
«Дистант сделал нас сильнее»: ректор медицинского университета об итогах уходящего годаСмотреть фотографии
09:29
Сбербанк находится рядом. ВсегдаСмотреть фотографии
08:59
«Двое детей в тяжелом состоянии»: в администрации Рязанской области рассказали о страшном ДТП с автобусом «Волгоград-Москва»Смотреть фотографии
08:41
В Рязанской области перевернулся автобус «Волгоград-Москва»: четверо погибших, 11 пострадавшихСмотреть фотографии
20:28
Вынесли 40 ведер: фекалиями затопило соседей легендарного Дома Павлова в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:13
Волгоградские поезда встают на московские рельсы: новое в расписанииСмотреть фотографии
19:43
Глава «Россетей» выделил основные итоги 2020 годаСмотреть фотографии
18:41
Силовики задержали главного по строительству чиновника ВолжскогоСмотреть фотографии
17:45
"Высота 102" помогла включить горячую воду в проблемной новостройке под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:36
Инвестиционные продукты компаний группы «Открытие» показали в 2020 году двузначную доходностьСмотреть фотографии
17:00
В Волгограде арестовали ликвидатора свалок в Волго-Ахтубинской поймеСмотреть фотографии
16:56
Ждали много лет: в Волгограде еще несколько разваливающихся домов признали аварийнымиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 