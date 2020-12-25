Понимаем без лишних вопросов: Сбер начал использовать новую технологию в голосовом боте

Экономика 25.12.2020 15:27 Новости компаний
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25.12.2020 15:27 Новости компаний
Сбер начал использовать новую технологию в голосовом боте в розничном контактном центре — слот-филлинг. Теперь, если клиент звонит в контактный центр по номеру 900 и интересуется, например, балансом карты или вклада, то бот понимает не только тематику, но и детали — тип и номер карты. И, следовательно, не задаёт дополнительных вопросов.
Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Сбера, слот-филлинг работает по самым популярным тематикам — баланс карты и вклада, история операций, тарифы и лимиты на переводы, причины блокировки карты. Количество тематик будет постепенно увеличиваться.
Всего в ноябре в контактный центр Сбера поступил 21 млн звонков. 65% вопросов клиентам помог решить голосовой бот. Среди самых популярных запросов, помимо финансовых, — предложения Зелёного дня (клиентов интересовали условия по вкладам и кредитам, информация по подписке СберПрайм, онлайн-кинотеатру ОККО, приставке SberBox).
"Слот-филлинг — технология, которую используют для роста качества сервиса в голосовых и текстовых ботах по всему миру. Она позволяет сокращать клиентский путь: мы уходим от ненужных уточнений и сразу предоставляем клиенту необходимую информацию без дополнительных вопросов. Мы внедрили эту технологию именно на самых топовых запросах, чтобы сделать обслуживание ещё более быстрым и удобным", - пояснила директор дивизиона «Забота о клиентах» Елена Левина.
Топ популярных запросов клиентов боту в ноябре стали баланс по карте, подтверждение операций, задолженность, сумма и дата платежа по кредиту, баланс по вкладу, блокировка карты, разблокировка карты и операции по карте.
Фото ru.freepik.com
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