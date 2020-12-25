



Сегодня ночью, около 3.00 в Скопинском районе Рязанской области, на 247 –м километре автодороги Р22 «Каспий», недалеко от села Высокое произошло трагическое ДТП с пассажирским рейсовым автобусом «Москва - Волгоград». Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Рязанской области, по предварительной информации, 32-летний житель Волгоградской области, управляя транспортным средством, не справился с управлением, в следствие чего совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. Всего в автобусе находились 26 человек.

В результате ДТП четыре человека, включая водителя, скончались на месте. Получили травмы 11 человек, им оказывается медицинская помощь.





В настоящее время на месте работают сотрудники полиции и руководители УМВД России по Рязанской области.

Устанавливаются причины и обстоятельства аварии. Проводится проверка.

Напомним, 22 марта 2020 года в Тамбовской области в ДТП с участием двух автобусов, один из которых ехал из Москвы в Волгоград, погибли три человека, 15 пострадали.

Фото ГУ МВД по Рязанской области.