Происшествия

В Рязанской области перевернулся автобус «Волгоград-Москва»: четверо погибших, 11 пострадавших

Происшествия 25.12.2020 08:41
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25.12.2020 08:41


Сегодня ночью, около 3.00 в Скопинском районе Рязанской области, на 247 –м километре автодороги Р22 «Каспий», недалеко от села Высокое произошло трагическое ДТП с пассажирским рейсовым автобусом «Москва - Волгоград». Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Рязанской области,  по предварительной информации, 32-летний житель Волгоградской области, управляя транспортным средством, не справился с управлением, в следствие чего совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. Всего в автобусе находились 26 человек.
В результате ДТП четыре человека, включая водителя, скончались на месте. Получили травмы 11 человек, им оказывается медицинская помощь.

В настоящее время на месте работают сотрудники полиции и руководители УМВД России по Рязанской области.
Устанавливаются причины и обстоятельства аварии. Проводится проверка.
Напомним, 22 марта 2020 года в Тамбовской области в ДТП с участием двух автобусов, один из которых ехал из Москвы в Волгоград, погибли три человека, 15 пострадали. 
Фото ГУ МВД по Рязанской области. 

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