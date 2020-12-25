Происшествия 25.12.2020 08:41
0
25.12.2020 08:41
Сегодня ночью, около 3.00 в Скопинском районе Рязанской области, на 247 –м километре автодороги Р22 «Каспий», недалеко от села Высокое произошло трагическое ДТП с пассажирским рейсовым автобусом «Москва - Волгоград». Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Рязанской области, по предварительной информации, 32-летний житель Волгоградской области, управляя транспортным средством, не справился с управлением, в следствие чего совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. Всего в автобусе находились 26 человек.
В результате ДТП четыре человека, включая водителя, скончались на месте. Получили травмы 11 человек, им оказывается медицинская помощь.
В настоящее время на месте работают сотрудники полиции и руководители УМВД России по Рязанской области.
Устанавливаются причины и обстоятельства аварии. Проводится проверка.
Напомним, 22 марта 2020 года в Тамбовской области в ДТП с участием двух автобусов, один из которых ехал из Москвы в Волгоград, погибли три человека, 15 пострадали.
Фото ГУ МВД по Рязанской области.
Реклама
Рулили под градусом: в Волгограде поймали пьяных таксистов (ВИДЕО)25.12.2020 11:01
Происшествия 25.12.2020 11:01
«Двое детей в тяжелом состоянии»: в администрации Рязанской области рассказали о страшном ДТП с автобусом «Волгоград-Москва»25.12.2020 08:59
Происшествия 25.12.2020 08:59
На глубине 6,5 метра волгоградские коммунальщики латают подземный водопровод24.12.2020 16:00
Происшествия 24.12.2020 16:00
ДТП с фонтаном: в Волгограде пострадал водитель внедорожника (ВИДЕО)24.12.2020 10:07
Происшествия 24.12.2020 10:07
В Волгограде гидроудар превратил водопровод в решето23.12.2020 18:02
Происшествия 23.12.2020 18:02
В Дзержинском районе Волгограда вандалы сдали часть лифта 16-этажки на металлолом23.12.2020 17:01
Происшествия 23.12.2020 17:01
В Волгограде ФСБ накрыла подпольное производство суррогата (ВИДЕО)23.12.2020 12:57
Происшествия 23.12.2020 12:57
Мама ушла гулять: в Волгоградской области в пожаре погибли ребенок и инвалид23.12.2020 09:38
Происшествия 23.12.2020 09:38
Грузовик и две легковушки обгорели под Волгоградом23.12.2020 09:23
Происшествия 23.12.2020 09:23
В Волгограде иностранец превращал спирт в элитный алкоголь (ВИДЕО)22.12.2020 14:30
Происшествия 22.12.2020 14:30
Пили и дули: в Волгограде разгоряченные алкоголем водители попали на видео21.12.2020 15:46
Происшествия 21.12.2020 15:46
Жителя Волгоградской области подстрелили на охоте21.12.2020 14:40
Происшествия 21.12.2020 14:40
В Волгоградской области ищут пропавшего рыбака21.12.2020 13:47
Происшествия 21.12.2020 13:47
В столкновении двух "КАМАЗов" в Волгоградской области погиб человек21.12.2020 11:16
Происшествия 21.12.2020 11:16
От неисправного авто в Волгоградской области вспыхнул гигантский костер21.12.2020 09:53
Происшествия 21.12.2020 09:53
Реклама