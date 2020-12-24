На глубине 6,5 метра волгоградские коммунальщики латают подземный водопровод





В Волгограде третьи сутки коммунальщики ликвидируют веерные порывы на водопроводах, которые случились из-за гидроудара. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ООО "Концессии водоснабжения", к минувшему вечеру были восстановлены водоводы по улицам Тургенева, Рыбалко, Хиросимы. Сейчас бригады работают на улицах Большой и Городнянской в поселке Ангарском.

На Городнянской произошел порыв на водопроводной сети диаметром 800 мм. Работы по восстановлению осложняются большой глубиной залегания сети – 6,5 метра. Для оперативного доступа к коммуникациям при помощи спецтехники была оборудована отдельная площадка, позволившая сократить расстояние до трубопровода. Для устранения повреждения задействованы два экскаватора и два трактора откачки.

На улице Большой, 1 идет замена 12 метров водопровода диаметром 100 мм. На данном участке износ сети достиг практически 100%, по этой причине коммуникации не выдержали гидроудара. Бригада заменит ветхую стальную трубу на полиэтиленовую, которая безаварийно прослужит следующие 30-40 лет.

Водоснабжение приостанавливается только на тех объектах, на которых непосредственно ведутся работы. Массовое отключение потребителей не планируется.



