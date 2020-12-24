



Компания «ЕвроХим» Андрея Мельниченко одной из первых в России заключила соглашение в рамках нового Закона «О защите и поощрении капиталовложений в России».

Подписание СЗПК предполагает неизменность федерального, регионального и местного законодательства, что обеспечит предсказуемость развития инвестпроекта на длительный период. Поэтому соглашение о защите и поощрении капиталовложений, применяемое совместно с другими формами государственной поддержки, становится важным механизмом, стимулирующим и поддерживающим инвестиции в различных отраслях отечественной экономики.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, соглашение руководство компании «ЕвроХим», Министерство экономического развития РФ и правительство Ленинградской области подписали 18 декабря. В торжественной церемонии приняли участие первый заместитель министра экономического развития РФ Андрей Иванов, заместитель председателя правительства Ленинградской области Дмитрий Ялов и председатель Совета директоров «ЕвроХима» Игорь Нечаев.

В городе Кингисепп Ленинградской области компания планирует построить предприятие «ЕвроХим-Северо-Запад-2» по выпуску аммиака и карбамида, вложения в проект составят 1,1 млрд долларов.

Другой масштабный инвестиционный проект «ЕвроХим» реализует на юге России. В Котельниковском районе Волгоградской области ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» завершает строительство нового производственного комплекса по добыче калийных солей, обогатительной фабрики по выпуску хлористого калия, транспортной и инженерной инфраструктуры.

Запуск нового производства внесет значительный вклад в обеспечение потребности сельхозтоваропроизводителей страны в высококачественных калийных удобрениях, существенно увеличит российский экспорт этой продукции, придаст мощный импульс развитию региона. Кроме того, реализация проекта содействует сокращению безработицы на юге Волгоградской области.



