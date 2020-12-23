Экономика

Банк «Открытие» внедрил высокоэффективную программную платформу для отслеживания мошеннических действий на финансовых рынках

Экономика 23.12.2020 14:40
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23.12.2020 14:40


Интегрированная с внутренними системами платформа позволит банку «Открытие» отслеживать торговые операции на финансовых рынках для эффективного выявления мошеннических действий и обеспечения внутреннего контроля в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком. 
Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба, платформа банка «Открытие» разработана на базе решений Refinitiv в сотрудничестве с компанией b-next, глобальным поставщиком программных решений, применяемых для контроля за торговыми операциями с различными видами активов. Новая платформа позволит банку «Открытие» повысить эффективность системы контроля, выявлять недобросовестные практики, включающие сложные многоуровневые торговые схемы, а также производить мониторинг всевозможных рыночных ситуаций и трендов.
«С каждым годом объем и количество операций на финансовых рынках растет, а злоумышленники продолжают изобретать новые, более изощренные способы обхода регуляторных требований. Находясь на передовой противодействия недобросовестным практикам, мы рады получить в свое распоряжение платформу, разработанную с использованием самых современных технологий обеспечения комплаенс-контроля. Построенная на основе AI, машинного обучения и поведенческого анализа, платформа объединяет в себе передовой мировой опыт выявления незаконных операций в различных сегментах финансового рынка», – отметил Андрей Середа, вице-президент, заместитель директора департамента ИТ развития банка «Открытие».
«Это инновационное решение помогает финансовым институтам соответствовать нормативным требованиям, управлять рисками и повышать эффективность торговли. В условиях усиления регулирования на российском рынке и за его пределами платформа использует технологии поведенческой аналитики, машинного обучения и искусственного интеллекта, обеспечивая целостный подход к надзору за торговыми операциями и соблюдению требований комплаенс-контроля», – прокомментировал Антонио Де Грегорио, управляющий директор по Центральной и Восточной Европе компании Refinitiv.
«Мы гордимся быть частью этого инновационного партнерства. Эта платформа – хороший пример постоянных инноваций. Она постоянно развивается для борьбы с махинациями, с которыми сталкиваются участники рынка, например, Blockchain Surveillance, и отслеживания мошеннической деятельности с использованием блокчейна, генерируя автоматические оповещения на торговых частотах», – заявил Вольфганг Фаббиш, генеральный директор b-next.
 

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