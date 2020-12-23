В Волгоградской области в пожаре погибли трехлетний ребенок и парализованная женщина. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о пожаре в Быково Волгоградской области поступило ночью в 3-15. Горела кровля деревянного дома на улице Шевченко, которая затем обрушилась. Огонь был ликвидирован в половине пятого утра. По сведениям информагентства, в пожаре погибли трехлетний ребенок и 69-летняя парализованная женщина. По предварительной версии, 18-летняя мать ребенка отсутствовала ночью, оставив малыша на попечение неходячей родственницы. Одна из возможных причин пожара может быть связана с оставленной на включенной плите пищей.

По факту гибели двоих человек следственными органами организована доследственная проверка. Как пояснили информагентству в пресс-службе СУ СКР по региону, рассматривается еще одна причина случившегося - замыкание электропроводки.

Пожар заметили соседи, которые сразу сообщили об этом в спасательную службу. К моменту приезда пожарных огонь уже распространился по конструкциям жилой постройки. Спасти находившихся в ней людей не удалось. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. В связи с возгоранием частного домовладения и гибели женщины и ребенка прокуратурой Волгоградской области организована проверка. На место происшествия выезжал прокурор Быковского района. По итогам проверки, при наличии оснований, будет решаться вопрос о принятии мер реагирования.

В преддверии новогодних праздников в ГУ МЧС по Волгоградской области напоминают о соблюдении правил пожарной безопасности, ведь от этого зависит жизнь человека.