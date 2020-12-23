Происшествия 23.12.2020 09:38
0
23.12.2020 09:38
В Волгоградской области в пожаре погибли трехлетний ребенок и парализованная женщина. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о пожаре в Быково Волгоградской области поступило ночью в 3-15. Горела кровля деревянного дома на улице Шевченко, которая затем обрушилась. Огонь был ликвидирован в половине пятого утра. По сведениям информагентства, в пожаре погибли трехлетний ребенок и 69-летняя парализованная женщина. По предварительной версии, 18-летняя мать ребенка отсутствовала ночью, оставив малыша на попечение неходячей родственницы. Одна из возможных причин пожара может быть связана с оставленной на включенной плите пищей.
По факту гибели двоих человек следственными органами организована доследственная проверка. Как пояснили информагентству в пресс-службе СУ СКР по региону, рассматривается еще одна причина случившегося - замыкание электропроводки.
Пожар заметили соседи, которые сразу сообщили об этом в спасательную службу. К моменту приезда пожарных огонь уже распространился по конструкциям жилой постройки. Спасти находившихся в ней людей не удалось. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. В связи с возгоранием частного домовладения и гибели женщины и ребенка прокуратурой Волгоградской области организована проверка. На место происшествия выезжал прокурор Быковского района. По итогам проверки, при наличии оснований, будет решаться вопрос о принятии мер реагирования.
В преддверии новогодних праздников в ГУ МЧС по Волгоградской области напоминают о соблюдении правил пожарной безопасности, ведь от этого зависит жизнь человека.
Реклама
Грузовик и две легковушки обгорели под Волгоградом23.12.2020 09:23
Происшествия 23.12.2020 09:23
В Волгограде иностранец превращал спирт в элитный алкоголь (ВИДЕО)22.12.2020 14:30
Происшествия 22.12.2020 14:30
Пили и дули: в Волгограде разгоряченные алкоголем водители попали на видео21.12.2020 15:46
Происшествия 21.12.2020 15:46
Жителя Волгоградской области подстрелили на охоте21.12.2020 14:40
Происшествия 21.12.2020 14:40
В Волгоградской области ищут пропавшего рыбака21.12.2020 13:47
Происшествия 21.12.2020 13:47
В столкновении двух "КАМАЗов" в Волгоградской области погиб человек21.12.2020 11:16
Происшествия 21.12.2020 11:16
От неисправного авто в Волгоградской области вспыхнул гигантский костер21.12.2020 09:53
Происшествия 21.12.2020 09:53
Жуткое месиво: под Волгоградом бетоновоз похоронил под собой иномарку20.12.2020 22:27
Происшествия 20.12.2020 22:27
В Ворошиловском районе Волгограда пожилой мужчина попал под троллейбус20.12.2020 20:36
Происшествия 20.12.2020 20:36
«Было, что скрывать?»: в Волгоградской области юный пассажир погиб в ДТП с фурой20.12.2020 10:26
Происшествия 20.12.2020 10:26
В Волжском легковушка после столкновения влетела в коллектор20.12.2020 10:19
Происшествия 20.12.2020 10:19
В Волгограде в сгоревшем доме нашли тело человека19.12.2020 09:38
Происшествия 19.12.2020 09:38
На плотине Волжской ГЭС таксист устроил ДТП на встречке18.12.2020 12:28
Происшествия 18.12.2020 12:28
Лобовой удар: три человека погибли в страшной аварии под Волгоградом18.12.2020 12:21
Происшествия 18.12.2020 12:21
Личности устанавливаются: в Волгоградской области два человека сгорели в пожаре18.12.2020 09:06
Происшествия 18.12.2020 09:06
Реклама