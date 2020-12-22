Банк «Открытие»: 61% жителей ЮФО останутся в новогодние каникулы дома

Экономика 22.12.2020 20:07
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22.12.2020 20:07
Пандемия коронавируса существенно изменила личные новогодние планы россиян и в частности жителей Южного федерального округа. 61% из них вообще откажутся от каких-либо поездок и останутся дома. Таковы результаты опроса, проведенного банком «Открытие»*, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба.
20% опрошенных собираются провести новогодние праздники за пределами дома, но в родном городе или пригороде. 9% отправятся на малую родину, чтобы побыть в кругу родных и близких. У 5% в планах поехать на дачу. По 3% отправятся на российские горнолыжные курорты и в дома отдыха или санатории.
Для Деда Мороза со Снегурочкой проводы 2020 года и встреча 2021-го обещают быть не слишком урожайными с финансовой точки зрения. 53% респондентов заявили, что в принципе не имеют привычки приглашать для детей Деда Мороза на Новый год. Но еще 31% откажутся от этого из-за пандемии и экономии денег. А вот 16% южан или скорее всего или точно пригласят Деда Мороза со Снегурочкой для празднования Нового года.
Опрос показал, что в ЮФО живут главные любители пиротехнических эффектов в стране. 41% (33% в среднем по России) респондентов заявили, что или планируют, или точно будут запускать фейерверк во дворе дома. 39% не уверены, в том, что лично станут что-то делать с пиротехникой, но точно посмотрят на фейерверки окружающих. При этом 20% опрошенных выступают противниками любительских взрывов хлопушек и салютов, считая это занятие опасным баловством.
Советская привычка смотреть телевизор в новогоднюю ночь по-прежнему жива в семьях большинства южан. Только 20% (23% в среднем по России) опрошенных твердо заявили, что не будут смотреть телевизор в ночь с 31 декабря на 1 января
Наибольшая аудитория в новогоднюю ночь будет у главных общенациональных каналов - «Первого» и «России 1». Их собираются смотреть 36% респондентов. Еще 27% отдадут предпочтение развлекательному телевидению (СТС, ТНТ).
Скептическое отношение жителей юга к традиционно главной новогодней передаче - «Голубому огоньку» - явно растет. 30% опрошенных заявили, что этот формат себя давно изжил и его нужно менять. Еще 29% недовольны этой передачей, но готовы включить ее в качестве фона. 22% считают просмотр «огоньков» вынужденной мерой наказания, потому что просто нет других вариантов. Тем не менее 18% продолжают смотреть «голубые огоньки» с удовольствием.
*Опрос проведен банком «Открытие» по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
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