Банк «Открытие» обновил и расширил функции интернет-банка для предпринимателей





Банк «Открытие» продолжает совершенствовать онлайн-каналы обслуживания клиентов. Для клиентов из малого и среднего бизнеса в интернет-банке «Бизнес-портал» появилось несколько новых полезных опций, которые, в частности, сделали удобнее процесс обслуживания кредитов, зарплатные проекты, получение инкассации, проверку контрагентов и валютные операции.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, оформить заявление на частичное досрочное погашение возобновляемых кредитных линий в разделе «Кредиты» теперь можно «день в день» — до 15:00 московского времени. В режиме онлайн стало возможно получить повышение лимита экспресс-овердрафта: банк уведомит о предстоящем изменении лимита в «Бизнес-портале» за 5 рабочих дней. При желании клиент может отказаться от увеличения лимита.

В разделе «Зарплатный проект» можно выбрать любые виды выплат по зарплатным ведомостям: от зарплат, аванса, премий и отпускных до социальных пособий, материальной помощи и возврата НДФЛ.

В разделе «Инкассация» можно подписывать документы для подключения инкассации без посещения офиса.

В «Бизнес-портале» банка можно бесплатно проверить своих контрагентов по базе «Светофор» через разделы «Сервисы», «Контрагенты» и «Мои счета» (при создании платежа). Кроме того, доступны финансовая аналитика доходов по контрагенту, возможность передать контрагенту дополнительную информацию в выставленном счете.

Интернет-банк для клиентов МСБ также теперь дает возможность давать согласие на списание средств со счета без посещения офиса и без оформления бумажных документов, а также изменить или отозвать заранее данное согласие.

Для компаний-участников ВЭД появились новые опции для оформления валютных операций. Для подготовки распоряжений на списание с транзитного счета валютной выручки реализованы возможности создавать распоряжение из ленты операций по транзитному счету; быстрый поиск транзакции по сумме / контракту; курс конвертации для зачисления выручки на рублевый счет.

В раздел «ВЭД» добавлены готовые бланки международных контрактов для оформления новых сделок. Также появилась возможность распечатать документы валютного контроля до отправки в банк.

«Предприниматели активно пользуются дистанционными каналами обслуживания. Мы регулярно обновляем и улучшаем функционал интернет-банка, основываясь на запросы наших клиентов. Для нас важно, чтобы клиенты получали качественный и быстрый банковский сервис в любом месте и в любое время», — прокомментировал руководитель управления развития электронного бизнеса МСБ банка «Открытие» Дмитрий Шенберг.

До 31 декабря в банке для клиентов действует акция «Деловой круг». За каждый открытый по рекомендации клиента МСБ счет ему дается месяц бесплатного обслуживания, а приведенная им в банк компания-партнер обслуживается бесплатно первые три месяца.

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