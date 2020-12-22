Волгоградский ковид-диссидент надеется найти правду в Сочи

Общество 22.12.2020 11:03
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22.12.2020 11:03
Волгоградец Станислав Терентьев обжаловал в Третьем апелляционном суде общей юрисдикции, расположенном в Сочи, решение Волгоградского областного суда, отказавшего в удовлетворении его требований признания незаконным постановления губернатора «О введении режима повышенной готовности» из-за начала эпидемии коронавируса. Как рассказал ИА «Высота 102» Станислав Терентьев, он считает данное решение незаконным и надеется, что в суде вышестоящей инстанции представленные им доказательства неправомерности данного постановления будут изучены более тщательно и им будет дана соответствующая оценка.
Так, Станислав Терентьев подчеркивает, что в областном суде сторона ответчика так и не предоставила ему текст постановления, подписанный самим губернатором Волгоградской области. Кроме того, он не увидел доказательств того, что документ направлялся в Минюст для проведения правовой экспертизы. Также волгоградец считает, что областным судом было допущено нарушение его прав – необоснованно были исключены редакции постановлений, на которые он ссылался.
Кроме того, Станислав Терентьев указал в жалобе, что на судебных заседаниях он несколько раз продемонстрировал надуманность требований по использованию средств индивидуальной защиты населением, содержащихся в губернаторском документе. Так, например, однажды он использовал маску, сделанную из рыболовной сетки, в другой раз – маску из сетки для лука, через отверстия которой свободно проходил карандаш, а также боксерские перчатки. В связи с тем, что в суде от него постоянно требовали одеть маску и перчатки, Станислав Терентьев считает нарушение его прав на процессах непрерывным.
Волгоградец по-прежнему уверен, что административный ответчик не представил доказательств, что обжалуемые решения приняты в рамках представленной ему законом компетенций. В то же время он считает факт нарушения своих прав и свобод доказанным. Истец надеется не только на отмену решения областного суда, но и на вынесение нового решения об удовлетворении его требований.
Напомним, Станислав Терентьев считает незаконным постановление губернатора «О введении режима повышенной готовности», в частности, требования обязательного использовании масок и перчаток. На своем примере он пытался убедить суд, что это негативно отражалось на состоянии его здоровья и ущемляло его конституционные права. Станислав Терентьев выражал недоверие официальной статистике и отрицал пандемию коронавируса в России. На этом основании, считал волгоградец, власти региона не имели права вводить различные ограничения, в частности, связанные с использованием средств индивидуальной защиты.
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