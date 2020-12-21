ВТБ увеличил продажи розничных кредитов в 1,5 раза

Экономика 21.12.2020 10:30 Новости компаний
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21.12.2020 10:30 Новости компаний
В ноябре ВТБ выдал населению 175 млрд рублей розничных кредитов, на 55% увеличив продажи по сравнению с ноябрем прошлого года. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, всего за 11 месяцев 2020 года объем выдачи кредитов физлицам ВТБ превысил 1,5 трлн рублей, рост по сравнению с январем-ноябрем прошлого года составил 15%.
«Четвертый квартал проходит для розничного бизнеса ВТБ «ударно» – несмотря на пандемию и сопутствующие ей ограничения, население демонстрирует традиционный пик потребительской активности. Рост выдач второй месяц подряд отмечен во всех сегментах – граждане стремятся до Нового года приобрести новую квартиру, машину и решить другие финансовые задачи. Для нас это означает и рост активной клиентской базы – на сегодняшний день мы обслуживаем более 14,1 млн розничных клиентов, за год благодаря внедрению новых продуктов и цифровизации бизнеса их число выросло на 1,1 млн человек», – комментирует предварительные итоги года заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.
Наибольший рост розничного бизнеса в ноябре отмечен в сегменте кредитов наличными. ВТБ выдал своим клиентам более 100 тысяч потребкредитов на 72 млрд рублей, что на 77% превышает результат за ноябрь прошлого года. При этом продажи выросли и к октябрю этого года – на 13%. Общий объем выданных кредитов наличными за 11 месяцев уже превысил 650 млрд рублей.
Рекордные продажи демонстрирует ипотека – выдачи жилищных кредитов ВТБ за 11 месяцев составили 824 млрд рублей (+40% к 11 месяцам прошлого года), приобрести новую квартиру смогли свыше 316 тысяч заемщиков. В ноябре клиенты оформили почти 94 млрд рублей ипотеки, что на 47% выше, чем в ноябре 2019 года.
Растет спрос и на автокредиты – за последний месяц клиенты ВТБ оформили свыше 10 тысяч займов на 9,4 млрд рублей, установив рекорд нынешнего года. По сравнению с ноябрем 2019 года продажи выросли на 9%. Общий объем выданных кредитов на приобретение транспортного средства в этом году уже превысил 70 млрд рублей.
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