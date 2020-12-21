Житель Волгоградской области ответит за кровавую расправу на глазах ребенка

Расследования 21.12.2020 10:08
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21.12.2020 10:08
До 20 лет лишения свободы грозит 34-летнему жителю Волгоградской области за совершенное с особой жестокостью убийство, нарушение тайны переписки и незаконное проникновение в жилище. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, вину в совершении преступлений обвиняемый признал частично. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.
По версии следствия, днем 26 июня текущего года обвиняемый незаконно проник в квартиру к бывшей сожительнице, где она находилась вместе со своей 4-летней дочерью. На кухне между ними произошла ссора, в ходе которой фигурант уголовного дела схватил со стола нож и нанес им женщине не менее 13 ударов. От полученных травм она скончалась на месте происшествия. Преступление было совершено на глазах ее дочери, которая затем убежала к соседям.
Убийца скрылся, покинув Волгоградскую область. Его задержали 29 июля в Таганроге.
В рамках расследования уголовного дела установлена также причастность обвиняемого к незаконному доступу к личной переписке потерпевшей в одной из социальных сетей.
Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.
Ожидать суда обвиняемый будет, находясь под стражей. Оставшаяся без матери девочка в настоящее время проживает с отцом.
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