Мусор подешевеет, отопление подорожает: в Волгоградской области озвучили новые тарифы на ЖКХ

Общество 18.12.2020 21:14
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18.12.2020 21:14
Тариф на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами решением коллегии профильного комитета Волгоградской области уменьшен на 4,75%. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, ежемесячный платеж для в многоквартирном доме проживающего в городском поселении уменьшится на 5,02 рубля и составит 100,88 рубля. Житель индивидуального дома в городском поселении будет платить меньше на 4,95 рубля, а именно 99,42 рубля в месяц. Для проживающих в индивидуальном доме в сельском поселении плата снизится на 4,37 рубля и составит 87,66 рубля.
Кроме того, впервые отдельно установлен тариф на сортированные отходы. Он будет на 16% меньше, чем за несортированный. Этот тариф будет применяться при расчете за отсортированный мусор (бумага, стекло, металл, текстиль) при раздельном накоплении отходов.
Напомним, в Волгоградской области тарифы на услуги ЖКХ увеличатся с 1 июля 2021 года. Повышение в среднем составит 3,8% на весь пакет услуг, что соответствует установленному на федеральном уровне пределу. Поясним, что в пакет услуг потребителя входят, как правило, несколько позиций (тепло - и водоснабжение, электроэнергия, вывоз мусора и т.д.) с разным ростом, максимальный из которых 4,75%. Но суммарно увеличение стоимости этого «набора» не превысит 3,8%, пояснили в администрации.
Так, сегодня на заседании коллегии утверждены новые тарифы на тепловую энергию, горячую воду, на холодное водоснабжение (питьевая вода) и водоотведение — по каждой из позиций прибавка для населения не превышает 3,8%.
Кроме того, как уже сообщало ИА «Высота 102», определены тарифы на электрическую энергию для жителей Волгоградской области. Максимальное повышение цены за киловатт/час для потребителя составит 21 копейку. Для тех, кто использует интеллектуальные системы учета электрической энергии, с 1 июля 2021 года произойдет снижение за потребленную в ночное время электроэнергию: для городского населения тариф уменьшится на 0,29%; для жителей сельской местности и горожан, у которых дома оборудованы электроплитами и электрообогревательными устройствами, а также для проживающих в некоммерческих садоводческих товариществах — на 0,41%.
Жители Волгоградской области могут рассчитывать на поддержку при оплате услуг ЖКХ. В случае если эти расходы превышают 22% от совокупного дохода семьи, гражданин имеет право обратиться в органы социальной защиты населения для получения субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
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