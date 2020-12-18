В Волгоградской области заморозят индексацию зарплат чиновников

Экономика 18.12.2020 16:40
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18.12.2020 16:40
Волгоградская облдума рассматривает законопроект о заморозке в 2021 году индексации зарплат госслужащих и лиц, замещающих госдолжности. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня документ изучит профильный парламентский комитет по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию территорий, который возглавляет лидер фракции «Единая Россия» Михаил Струк.
В администрации Волгоградской области, которая выступила разработчиком проекта закона, пояснили, что такие меры принимаются в целях сбалансированности бюджета региона, а также исходя из макроэкономических показателей. Также исполнительная власть ссылается на аналогичное решение, принятое на правительственном уровне. Так, 25 ноября депутаты Государственной думы проголосовали за приостановление в новом году индексации окладов федеральных чиновников.
Представителем администрации региона при рассмотрении в облдуме законодательной инициативы назначен первый заместитель губернатора – председатель комитета финансов Александр Дорждеев.
Напомним, согласно декларациям первых лиц администрации Волгоградской области, в 2019 году доходы председателей региональных комитетов в среднем составляли по 3 млн рублей. Лидером по годовому заработку уже не первый год является глава облкомспорта Александр Глинянов (14,1 млн рублей), владеющий недвижимостью в Испании, квартирами в России и парком автомобилей.
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