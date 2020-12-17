Здравоохранение

В Волгоградской области кривая смертности от коронавируса устремилась вверх

Здравоохранение 17.12.2020 12:22
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17.12.2020 12:22


Пять новых смертельных случаев от COVID-19 зарегистрировано в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Правительства России стопкоронавирус.рф, число погибших увеличилось до 388 человек. 
За последние сутки официально заболевшими признаны 275 жителей области. Всего с начала пандемии вирус подтвердили у 31577 граждан. Почти 30 тысяч человек уже поправились,  в том числе  235 – за истекшие сутки.

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