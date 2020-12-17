В Волгоградской области кривая смертности от коронавируса устремилась вверх





Пять новых смертельных случаев от COVID-19 зарегистрировано в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Правительства России стопкоронавирус.рф, число погибших увеличилось до 388 человек.

За последние сутки официально заболевшими признаны 275 жителей области. Всего с начала пандемии вирус подтвердили у 31577 граждан. Почти 30 тысяч человек уже поправились, в том числе 235 – за истекшие сутки.



