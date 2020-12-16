Экономика 16.12.2020 16:32 Новости компаний
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16.12.2020 16:32 Новости компаний
В Волгоградском отделении Сбербанка по итогам 11 месяцев 2020 года каждый третий вклад был открыт в режиме онлайн. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, всего жителями региона в Сбербанке за указанный период было открыто в дистанционном формате более 83 тысяч вкладов на общую сумму около 20 млрд рублей, что на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Сегодня Сбербанк предоставляет своим клиентам оптимальную линейку вкладов, ставки по которым варьируются не только в зависимости от срока и суммы вложения, но и от канала открытия. Вклады можно оформить в отделениях Сбербанка, на устройствах самообслуживания, а также в мобильном приложении и веб-версии Сбербанк Онлайн. Денежные вклады «Дополнительный процент», «Сохраняй», «Пополняй» и «Управляй» можно открыть в рублях или долларах. Кроме того, Сбербанк предлагает вклады с повышенными ставками и особые вклады, такие как «Пенсионный плюс», «Социальный», «Подари жизнь»
Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка:«Одним из популярных продуктов для накопления средств и увеличения доходов наших клиентов традиционно является вклад. Открытие и управление вкладами в режиме онлайн – это удобный сервис для тех, кто хочет сохранить и приумножить собственные средства с минимальными затратами своего времени, не посещая офис банка. Все, что необходимо клиенту – это устойчивый доступ к сети интернет и наличие банковской карты».
Добавим, что в преддверии Нового года Сбербанк улучшил условия по вкладу «Дополнительный процент» и продлил предложение до 31 января 2021 года. При открытии вклада на сумму от 500 тыс. руб. сроком от 6 мес. клиенты получат специальный промокод на бесплатную годовую подписку СберПрайм. Подробнее об условиях вклада «Дополнительный процент» можно узнать на сайте банка.
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