



В Волгоградском отделении Сбербанка по итогам 11 месяцев 2020 года каждый третий вклад был открыт в режиме онлайн. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, всего жителями региона в Сбербанке за указанный период было открыто в дистанционном формате более 83 тысяч вкладов на общую сумму около 20 млрд рублей, что на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сегодня Сбербанк предоставляет своим клиентам оптимальную линейку вкладов, ставки по которым варьируются не только в зависимости от срока и суммы вложения, но и от канала открытия. Вклады можно оформить в отделениях Сбербанка, на устройствах самообслуживания, а также в мобильном приложении и веб-версии Сбербанк Онлайн. Денежные вклады «Дополнительный процент», «Сохраняй», «Пополняй» и «Управляй» можно открыть в рублях или долларах. Кроме того, Сбербанк предлагает вклады с повышенными ставками и особые вклады, такие как «Пенсионный плюс», «Социальный», «Подари жизнь»

Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка: «Одним из популярных продуктов для накопления средств и увеличения доходов наших клиентов традиционно является вклад. Открытие и управление вкладами в режиме онлайн – это удобный сервис для тех, кто хочет сохранить и приумножить собственные средства с минимальными затратами своего времени, не посещая офис банка. Все, что необходимо клиенту – это устойчивый доступ к сети интернет и наличие банковской карты».