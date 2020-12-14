Экономика 14.12.2020 14:27 Новости компаний
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14.12.2020 14:27 Новости компаний
За 11 месяцев 2020 года Поволжский банк Сбербанка заключил 67,5 тысяч ипотечных договоров на сумму 106 млрд рублей. При этом, как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, по каждому третьему жилищному кредиту была подана заявка онлайн на DomClick.ru.
Пик выдачи ипотечных кредитов выпал на осень 2020 года. Всего за три месяца недвижимость с использованием заемных средств в Сбербанке приобрели 28 656 жителей Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей. Это на 43% сделок больше, чем за аналогичный период прошлого года. В целом, если сравнивать 11 месяцев прошлого и текущего года, объем выданных жилищных займов вырос на треть, впервые превысив отметку в 100 млрд рублей.
Основным драйвером роста послужила запущенная в этом году программа со сниженной ставкой «Господдержка 2020». В ее рамках, начиная с апреля 2020 года Поволжским банком Сбербанка было заключено 11 419 сделок на более чем 20 млрд рублей (23% от общего объема займов). Еще одна программа - «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми» с начала года помогла улучшить жилищные условия еще 1835 семьям Поволжья.
В банке также отмечают, что в Поволжье активно растет количество ипотечных сделок по заявкам, поданным через сайт DomClick.ru, позволяющему совершить подбор, экспертизу жилья и запись на сделку в режиме онлайн. С начала года таких сделок в Поволжском банке Сбербанка было заключено почти 19 тысяч. Это вдвое больше, чем за аналогичный период 2019 года.
Светлана Арнаутова, заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка: «В этом непростом году Сбербанк продолжил активно поддерживать клиентов в решении жилищного вопроса. Благодаря реализации государственных мер поддержки у клиентов появились дополнительные возможности для покупки собственного жилья. Сегодня каждый пятый ипотечный кредит выдается по программе «Господдержка 2020».
Приём заявок на ипотеку с господдержкой по льготной ставке 6,4% годовых на приобретение квартир в новостройках Сбербанк начал в апреле 2020 года. Запуск программы льготной ипотеки стал стимулом оживления потребительской активности. Чтобы сделать ипотечные программы ещё более доступными для клиентов, Сбербанк также реализовал возможность получения дополнительной скидки в 0,3 процентных пункта – акция банка, позволяет снизить ставку по ипотечному кредиту при использовании сервиса «Электронная регистрация» на ДомКлик до 1 февраля 2021 года.
Фото ru.freepik.com
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