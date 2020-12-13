Пешеход попал под раздачу в ДТП с тремя авто в Волгограде

Происшествия 13.12.2020 09:52
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13.12.2020 09:52
Пешеход, который стоял на парковке, пострадал в ДТП с тремя автомобилями в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, авария произошла накануне в Кировском районе на улице Шумилова.
По предварительной информации, 37-летняя водитель «Дайхацу Териос» около дома №31 по ул. Шумилова не предоставила преимущество в движении и совершила столкновение с автомобилем «Ниссан Экс-Трейл». В дальнейшем «Дайхацу Териос» совершил наезд на 45-летнего пешехода, который стоял на парковочной стоянке рядом с домом № 3Г по ул. Шумилова, и на припаркованный автомобиль «Дэу Матиз» без водителя.
В результате ДТП пешеход с травмами был доставлен в больницу.
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