Экономика

Сбер и Центросоюз представили первый цифровой сервис для кооперации «Кооператив онлайн»

Экономика 11.12.2020 16:14 Новости компаний
0
11.12.2020 16:14 Новости компаний


На онлайн-конференции «Кооперация: новая возможность для развития малого бизнеса» состоялась презентация нового продукта от Сбера — «Кооператив онлайн». Об этом ИА "Высота 102" сообщили в пресс-службе Сбера.
Этот цифровой сервис сделает работу кооперативов более удобной и простой, перенесёт многие процессы в цифровой формат и откроет для предпринимателей и бизнесменов новые перспективы для трансформации и развития кооперативного движения.
В реалиях 2020 года стали особенно остро видны сложность и неудобство ведения бизнеса в привычном для коопераций офлайн-формате. Так, кооперативы обязаны вести реестр пайщиков и отражать в нём все операции, очень часто для этого используют гроссбух, для принятия решения пайщикам необходимо проводить очные собрания и заседания с ведением бумажных протоколов, а чтобы стать новым пайщиком, необходимо личное присутствие участника и бумажное заявление от него.
Сервис «Кооператив онлайн» позволяет оцифровать существующую организацию и вести всю её деятельность в онлайн: реестры ведутся в электронном формате, взаимодействие пайщика с кооперативом происходит через личный кабинет, там же собирается пакет документов для регистрации кооператива.
Уведомления, электронные заявления, дистанционная оплата взносов и многое другое сделают ведение кооперативной деятельности современной и привлекательной для многих.
"Кооперация остаётся одним из драйверов развития предпринимательства в России, в этой области сейчас задействовано около 10 миллионов человек. Безусловно, очень важно, чтобы всеобщий тренд на цифровизацию, который сегодня мы наблюдаем в бизнесе, также коснулся и кооперации. Ведь без современных и удобных технологических решений невозможно дальнейшее развитие такой формы деятельности. Мы заинтересованы в том, чтобы кооперация в нашей стране стала одним из актуальных инструментов развития бизнеса, поэтому с радостью приняли предложение Центросоюза поучаствовать в цифровизации кооперации в России", - комментирует Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления, руководитель блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Сбербанка.
"Мы убеждены, что кооперативная модель удобна и малому, и среднему бизнесу, когда для решения бизнес-задач нужно объединить ресурсы. Офлайн, в котором до сегодняшнего дня жили кооперативы, стал главным препятствием для развития кооперации. ʺКооператив онлайнʺ позволяет видеть все процессы управления кооперативом, они становятся прозрачными для пайщиков и руководства, упрощается механизм управления, появляется возможность дистанционно информировать и принимать решения, что особенно важно во время пандемии. Мы уверены, что такое онлайн-решение привлечёт в кооперацию молодых предпринимателей. Сбер с его ʺцифровойʺ и продуктовой экспертизой стал дня нас надёжным партнёром в этом проекте", - отметил Дмитрий Зубов, председатель совета Центросоюза Российской Федерации.
Фото ru.freepik.com

Комментарии
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

2-ком.кв-ра в сданном доме ЖК "Бейкер стрит".Всего 3,5 млн р.!

Подвесные потолки Армстронг. Плита - 85 руб./шт.. 95 50 05; 95 50 06

Экспресс-тесты для выявления антител класса IgG/IgM
Экономика
11.12.2020 16:49
Экономика 11.12.2020 16:49
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
11.12.2020 13:15
Экономика 11.12.2020 13:15
Комментарии

0
Далее
Экономика
11.12.2020 09:17
Экономика 11.12.2020 09:17
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.12.2020 18:52
Экономика 10.12.2020 18:52
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.12.2020 18:49
Экономика 10.12.2020 18:49
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.12.2020 13:43
Экономика 10.12.2020 13:43
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.12.2020 12:03
Экономика 10.12.2020 12:03
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.12.2020 11:58
Экономика 10.12.2020 11:58
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.12.2020 09:02
Экономика 10.12.2020 09:02
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.12.2020 08:20
Экономика 10.12.2020 08:20
Комментарии

0
Далее
Экономика
09.12.2020 16:44
Экономика 09.12.2020 16:44
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.12.2020 13:18
Экономика 09.12.2020 13:18
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.12.2020 10:58
Экономика 09.12.2020 10:58
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.12.2020 09:30
Экономика 09.12.2020 09:30
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.12.2020 14:36
Экономика 08.12.2020 14:36
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:11
«Сначала полыхнуло сено»: под Волгоградом семья с девятью детьми осталась без кроваСмотреть фотографии
17:14
После смерти волгоградского врача облкомздрав усилил экспертный совет по пневмониямСмотреть фотографии
16:49
ПСБ стал третьим на рынке по числу кредитов в рамках господдержки МСБСмотреть фотографии
15:36
В корпусе волгоградского экономико-технического колледжа случился блэкаутСмотреть фотографииCмотреть видео
15:30
Волгоградец продал автомобиль каршеринга на запчастиСмотреть фотографии
15:15
В Волгоградской области количество умерших от коронавируса увеличилось в тридцать разСмотреть фотографии
13:59
В Волгограде подвели итоги «охоты» на водителей и пешеходовСмотреть фотографии
13:52
В Волгоградской области жителей старше 65 лет оставят дома до следующего годаСмотреть фотографии
13:15
В Волгоградской области из-за кадастровой оценки имущества введут точечные налоговые льготыСмотреть фотографии
12:26
Нет просвета: в Волгоградской области новый рекорд по количеству заболевших коронавирусомСмотреть фотографии
12:24
В Волгограде судят 61-го участника преступной группы железнодорожниковСмотреть фотографии
12:09
Приговор за смерть двоих осужденных на пожаре в больнице УФСИН вынесли в УрюпинскеСмотреть фотографии
11:03
УК по решению суда оплатит лечение сломанной руки пенсионерки из ВолгоградаСмотреть фотографии
10:47
Водитель погиб в съехавшей с дороги легковушке в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:32
В Волгограде «семерка» с девушкой за рулем протаранила столб и заборСмотреть фотографии
10:28
Новую партию гаражей сносят на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
10:24
Жители аварийных домов в Волгограде встретят Новый год в новых квартирахСмотреть фотографии
09:24
Как в Америке: Волгоград погружается в новогоднее сияниеСмотреть фотографии
08:10
В Волгоградской области примут закон против социальных иждивенцевСмотреть фотографии
23:01
Сторонники волгоградского времени начали электронную «атаку» на Совет ФедерацииСмотреть фотографии
20:11
Лес уходит: экологи запускают план спасения Волго-Ахтубинской поймы за 74 миллиардаСмотреть фотографии
18:52
В мобильном приложении банка «Открытие» для iOS клиентам стали доступны ПИФы УК «Открытие»Смотреть фотографии
17:34
В Волгоградской области забуксовало строительство мусороперерабатывающего комплексаСмотреть фотографии
16:45
Аварию на канализационном коллекторе устраняют в Дзержинском районе ВолгоградаСмотреть фотографии
16:36
Куда приводит цифра: настоящее и будущее межличностных коммуникаций — аналитика от «Ростелекома»Смотреть фотографии
16:06
«Я привился»: масштабная вакцинация от COVID-19 началась в Волгограде после совещания с губернаторомСмотреть фотографии
15:26
Презентация нового альбома ЧАЙФ пройдет эксклюзивно на платформе МТС LiveСмотреть фотографии
15:05
Михаил Мишустин занялся ценами на подсолнечное маслоСмотреть фотографии
13:48
Волгоградский оперштаб разошелся с федеральным по количеству жертв коронавирусаСмотреть фотографии
13:43
ПСБ видит растущую потребность микробизнеса в высокотехнологичном онлайн-кредитованииСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 