Сбер и Центросоюз представили первый цифровой сервис для кооперации «Кооператив онлайн»

Экономика 11.12.2020 16:14 Новости компаний
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11.12.2020 16:14 Новости компаний
На онлайн-конференции «Кооперация: новая возможность для развития малого бизнеса» состоялась презентация нового продукта от Сбера — «Кооператив онлайн». Об этом ИА "Высота 102" сообщили в пресс-службе Сбера.
Этот цифровой сервис сделает работу кооперативов более удобной и простой, перенесёт многие процессы в цифровой формат и откроет для предпринимателей и бизнесменов новые перспективы для трансформации и развития кооперативного движения.
В реалиях 2020 года стали особенно остро видны сложность и неудобство ведения бизнеса в привычном для коопераций офлайн-формате. Так, кооперативы обязаны вести реестр пайщиков и отражать в нём все операции, очень часто для этого используют гроссбух, для принятия решения пайщикам необходимо проводить очные собрания и заседания с ведением бумажных протоколов, а чтобы стать новым пайщиком, необходимо личное присутствие участника и бумажное заявление от него.
Сервис «Кооператив онлайн» позволяет оцифровать существующую организацию и вести всю её деятельность в онлайн: реестры ведутся в электронном формате, взаимодействие пайщика с кооперативом происходит через личный кабинет, там же собирается пакет документов для регистрации кооператива.
Уведомления, электронные заявления, дистанционная оплата взносов и многое другое сделают ведение кооперативной деятельности современной и привлекательной для многих.
"Кооперация остаётся одним из драйверов развития предпринимательства в России, в этой области сейчас задействовано около 10 миллионов человек. Безусловно, очень важно, чтобы всеобщий тренд на цифровизацию, который сегодня мы наблюдаем в бизнесе, также коснулся и кооперации. Ведь без современных и удобных технологических решений невозможно дальнейшее развитие такой формы деятельности. Мы заинтересованы в том, чтобы кооперация в нашей стране стала одним из актуальных инструментов развития бизнеса, поэтому с радостью приняли предложение Центросоюза поучаствовать в цифровизации кооперации в России", - комментирует Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления, руководитель блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Сбербанка.
"Мы убеждены, что кооперативная модель удобна и малому, и среднему бизнесу, когда для решения бизнес-задач нужно объединить ресурсы. Офлайн, в котором до сегодняшнего дня жили кооперативы, стал главным препятствием для развития кооперации. ʺКооператив онлайнʺ позволяет видеть все процессы управления кооперативом, они становятся прозрачными для пайщиков и руководства, упрощается механизм управления, появляется возможность дистанционно информировать и принимать решения, что особенно важно во время пандемии. Мы уверены, что такое онлайн-решение привлечёт в кооперацию молодых предпринимателей. Сбер с его ʺцифровойʺ и продуктовой экспертизой стал дня нас надёжным партнёром в этом проекте", - отметил Дмитрий Зубов, председатель совета Центросоюза Российской Федерации.
Фото ru.freepik.com
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