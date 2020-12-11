Экономика 11.12.2020 13:15
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11.12.2020 13:15
В Волгоградской области организации могут получить льготы по налогу на имущество. Как сообщает ИА «Высота 102», разработанный комитетом экономической политики региона проект поправок внесен в областную думу.
Преференциями предлагается наделить юридические лица, на балансе которых имеется ведомственное жилье. До 2020 года такие организации платили налог на имущество исходя из среднегодовой стоимости объектов. После вступления в силу изменений федерального законодательства, налог стал исчисляться на основе кадастровой стоимости. На пониженные ставки могут рассчитывать предприятия, которые предоставляют свои жилые помещения по договорам социального найма своим нынешним или бывшим работникам, которые находятся на пенсии.
Как подсчитали в профильном комитете администрации региона, после проведенной с 2020 году кадастровой оценки имущества ведомственное жилье в целом по региону подорожало в 3,92 раза. Если совокупная инвентаризационная стоимость таких объектов в Волгоградской области составляла 1,3 млрд рублей, то после нововведений – уже 5,2 млрд.
«Исчисление налога на имущество организаций от кадастровой стоимости вызвало существенное увеличение налоговой нагрузки, что может привести к многократному росту платы за пользование жильем или к отчуждению этих помещений, в том числе путем их продажи физическим лицам», - поясняют разработчики проекта закона. Однако переход ведомственного жилья в статус частной собственности не выгоден органам власти, поскольку налоговые ставки для граждан, которые составляют не более 0,1% от кадастровой стоимости, гораздо ниже, чем для юрлиц, что приведет к еще большим налоговым потерям. Поэтому администрация региона предлагает установить владельцам ведомственных квартир в 2020 году налоговую ставку в размере 0,5%, в 2021 году – 0,75%, а с 2020-го - 1%. Данные меры, как полагает исполнительная власть Волгоградской области, позволят нивелировать налоговую нагрузку на организации и избежать подорожания платы для арендаторов жилья.
Государственная кадастровая оценка недвижимости в Волгоградской области проводилась в течение 2020 года. Всего было оценено 2,8 млн объектов - земельных участков, зданий и помещений. По данным ГБУ ВО «Центр ГКО», 1,5 миллиона оцененных объектов стали дешевле. Тем не менее, собственники массово жаловались на необоснованно завышенную стоимость их имущества, которое подорожало в разы или даже десятки раз. Предприниматели заявляли о том, что действия властей могут привести к гибели бизнеса. По итогам рассмотрения в Центре государственной оценки обращений владельцев недвижимости по ряду заявлений кадастровая стоимость была снижена.
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