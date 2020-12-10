Экономика

В мобильном приложении банка «Открытие» для iOS клиентам стали доступны ПИФы УК «Открытие»

Экономика 10.12.2020 18:52 Новости компаний
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10.12.2020 18:52 Новости компаний


Оформление паевых инвестиционных фондов управляющей компании «Открытие» (входит в группу банка «Открытие») реализовано в разделе «Инвестиции» мобильного приложения для iOS. Таким образом, в мобильном приложении банка «Открытие» теперь представлена вся линейка инвестиционных продуктов УК «Открытие» – ПИФы, стратегии доверительного управления, договоры на ведение ИИС. Пройдя простую процедуру профилирования в приложении, клиенты могут подобрать и приобрести инвестиционный продукт в зависимости от своих финансовых целей, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
Оформить паевые инвестиционные фонды можно в разделе «Инвестиции» мобильного приложения для iOS банка «Открытие».
Клиентам доступны паи семи открытых ПИФов под управлением УК «Открытие». Каждый из фондов отличается по составу и структуре активов, инвестиционным стратегиям, стоимости инвестиционного пая, доходности и степени риска. УК «Открытие» предлагает широкую линейку ПИФов, в состав которых входят акции и облигации российских и иностранных компаний.
В мобильном приложении также публикуется информация по каждому фонду и указаны его основные параметры, рекомендуемый срок и валюта инвестирования. Клиентам доступны отслеживание динамики стоимости пая онлайн и ежемесячные аналитические обзоры рынка.
Процедура оформления ПИФов в мобильном приложении проходит полностью в режиме онлайн: комплект документов можно подписать с помощью кода подтверждения из смс, а средства переводятся без комиссии со счета в банке.
Минимальная сумма инвестирования при покупке ПИФов УК «Открытие» в мобильном приложении банка «Открытия» составляет 1000 рублей, докупить паи можно на сумму от 100 рублей.
Ранее в 2020 году функционал по оформлению инвестиционных продуктов управляющей компании – ПИФов, стратегий доверительного управления и ИИС – был реализован в интернет-банке «Открытия».
Евгений Горбунов, начальник отдела инвестиционных продуктов и технологий УК «Открытие»:
«Наша главная задача – сделать процесс инвестирования максимально доступным и комфортным. Благодаря интеграции с банком «Открытие», клиенты получили онлайн доступ к одному из самых понятных и эффективных финансовых инструментов – паевым инвестиционным фондам. ПИФы, представленные в линейке управляющей компании «Открытие», отличаются по классам активов и инвестиционной стратегии. Это позволит клиентам банка подобрать фонд, исходя из личных финансовых целей и аппетита к риску».
Александр Бородкин, начальник управления сберегательного и инвестиционного бизнеса банка «Открытие»:
«Оформление финансовых продуктов онлайн пользуется растущим спросом среди наших клиентов. Наиболее популярный дистанционный канал – мобильное приложение «Открытия». Теперь в нем доступны и ПИФы. Инвестиции в ценные бумаги становятся все более актуальными на фоне падающих ставок по классическим сберегательным продуктам. А стать инвестором и получить возможность заработать на ценных бумагах в «Открытии» можно в несколько кликов, где бы вы ни находились».

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