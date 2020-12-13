В Волгоградской области назвали районы, где лучше всего с работой

Экономика 13.12.2020 14:15
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13.12.2020 14:15
В Волгоградской области названы территории, где зафиксирован самый высокий и низкий уровни регистрируемой безработицы от численности рабочей силы. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете по труду и занятости Волгоградской области, по данным на 1 декабря самая высокая безработица в регионе наблюдается в Котовском районе – 3,73%, далее следует Светлоярский район – 3,59% и Октябрьский – 3,23%. Благополучнее всего в сфере занятости дела в Быковском районе, где этот показатель составляет всего 0,59%, в Урюпинском районе (0,88%) и в Руднянском районе (0,91%).
Уровень регистрируемой безработицы в Волгоградской области составляет 2,58%, в Волгограде – 3,17%, в Волжском – 3,11%. При этом ситуация в областном центре по сравнению с летом этого года даже улучшилась. Так, на 1 июля 2020 года этот показатель в Волгограде был выше – 3,41%.
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