ПСБ видит растущую потребность микробизнеса в высокотехнологичном онлайн-кредитовании

Экономика 10.12.2020 13:43
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10.12.2020 13:43
В последнее время все большей актуальностью среди предприятий малого и среднего бизнеса пользуются кредитные продукты на восстановление деятельности, заявил в интервью “Коммерсантъ FM" вице-президент - директор дирекции продуктов и технологий среднего и малого бизнеса ПСБ Кирилл Тихонов.
«В тот момент, когда была сложная ситуация, вызванная пандемией, в большей степени нам пришлось очень оперативно проводить реструктуризации действующих кредитов, чтобы снизить долговую нагрузку для предприятий. А в настоящий момент, когда речь идет о восстановлении бизнеса, актуальными становятся вопросы финансирования», - пояснил спикер.
Более подробно о своих продуктах для малого и среднего бизнеса банк планирует рассказать 11 декабря ходе онлайн-форума ПСБ «Просто Капитал».
«На сегодняшний день мы видим большую потребность именно в высокотехнологичном онлайн-кредитовании, особенно для микробизнеса. И мы подготовились к этому - запустили новые продукты - и хотели бы рассказать более подробно, как это работает и как можно получить кредит непосредственно из офиса, не приезжая в банк», - отметил Кирилл Тихонов.
Учитывая растущий спрос на кредитование для восстановления бизнеса, ПСБ также расскажет про свой новый онлайн-продукт — кредит «Без бумаг. Оборотный». Речь идет о кредитах до 10 млн руб. на срок до двух лет. Кроме того, речь пойдет о продукте для малых и средних предприятий, являющихся участниками рынка госзакупок — это решение называется «Без бумаг. Контрактный».
«Для данных предприятий будет возможность получить полностью электронный кредит на исполнение контракта - без бумаг, без каких-либо требований по документам, по сути, решение принимается системой автоматически на основании имеющегося опыта заёмщика участника госзакупок. И это очень удобно и актуально в текущей ситуации», - уверен представитель ПСБ.
Обсуждаемые темы и инновационные продукты ПСБ в сфере кредитования МСБ будут также интересны клиентам, которые ранее обслуживались в Связь-Банке. После присоединения к ПСБ им стали доступны все преимущества от работы с технологичным и надежным государственным банком, включая современные и выгодные сервисы цифрового банкинга, торгового эквайринга, онлайн-кредитования и онлайн-факторинга, выпуск цифровых бизнес-карт и удобное расчетно-кассовое обслуживание, а также привлекательные условия потребительного и ипотечного кредитования клиентов-частных лиц и пр.
Подготовлено по материалам «Коммерсантъ FM».
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