Федеральные новости

Министр культуры РФ перечислила президенту России все трещинки волгоградской Родины-матери

Федеральные новости 07.12.2020 15:28
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07.12.2020 15:28


О том, как решается проблема сохранения объектов культурного наследия в России, сегодня поведала министр культуры РФ Ольга Любимова президенту России Владимиру Путину на личной встрече с главой государства. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на стенограмму сайта Кремля, в частности, Ольга Любимова отчиталась о результатах реставрации монумента «Родина-мать зовет»: «11 километров трещин было на памятнике, 117 тросов, из которых 99 уже поржавевших. В 1965 году статуя была сдана впопыхах, и реставрация, которая была проведена сейчас, по бетону, очень редкая, конечно».
Напомним, на реставрацию скульптуры было потрачено около 670 миллионов рублей. Работы продолжались три года и монумент торжественно был открыт летом этого года. 

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