Расследования

В Волгоградской области «рыбный» браконьер ответит в суде за редкий улов

Расследования 07.12.2020 12:18
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07.12.2020 12:18


Уголовное дело о незаконном вылове рыбы на сумму более 280 тысяч рублей рассмотрит Клетский районный суд. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, 50-летний житель хутора Перекопка обвиняется по ч.3 ст.256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, с применением самоходного транспортного плавающего средства, других запрещенных орудий и способом массового истребления водных биологических ресурсов на миграционном пути к местам нереста, причинившее особо крупный ущерб). Ему грозит до 5 лет лишения свободы.
По версии следствия, в октябре текущего года на реке Дон он незаконно выловил 257 экземпляров краснокнижной азово-черноморской шемаи, 73 экземпляра чехони, 8 экземпляров жереха и 1 экземпляр подуста. Рыбачил он на самоходной лодке с подвесным мотором при помощи рыболовной лесковой сети на миграционном пути к местам нереста.
Вину в содеянном мужчина полностью признал и возместил причиненный ущерб.
Дознание по уголовному делу осуществлялось ОМВД России по Клетскому району Волгоградской области.

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