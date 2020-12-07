



Уголовное дело о незаконном вылове рыбы на сумму более 280 тысяч рублей рассмотрит Клетский районный суд. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, 50-летний житель хутора Перекопка обвиняется по ч.3 ст.256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, с применением самоходного транспортного плавающего средства, других запрещенных орудий и способом массового истребления водных биологических ресурсов на миграционном пути к местам нереста, причинившее особо крупный ущерб). Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

По версии следствия, в октябре текущего года на реке Дон он незаконно выловил 257 экземпляров краснокнижной азово-черноморской шемаи, 73 экземпляра чехони, 8 экземпляров жереха и 1 экземпляр подуста. Рыбачил он на самоходной лодке с подвесным мотором при помощи рыболовной лесковой сети на миграционном пути к местам нереста.

Вину в содеянном мужчина полностью признал и возместил причиненный ущерб.

Дознание по уголовному делу осуществлялось ОМВД России по Клетскому району Волгоградской области.



