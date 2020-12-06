Инвалид в Волгоградской области из-за 100 рублей стал уголовником

Расследования 06.12.2020 08:23
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06.12.2020 08:23
Виновным в заведомо ложном доносе в полицию о совершении преступления признан житель Камышинского района. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на приговор районного суда, подсудимому назначено 200 часов обязательных работ.
Согласно материалам дела, камышанин сам подвел себя под статью, наговорив полицейским того, чего не было. Получилось так, что мужчина напился, упал и ударился головой. Его госпитализировали в Камышинскую ЦРБ бригадой скорой помощи. Дознаватель полиции пришел в больницу, чтобы опросить мужчину об обстоятельствах получения травмы. Камышанин поведал стражу порядка, что стал жертвой разбойного нападения. Якобы неизвестный напал на него около парка, ударил и отобрал 100 рублей, которые находились в кармане куртки. Мужчина подкрепил свои слова заявлением, хотя был предупрежден об уголовной ответственности за ложное сообщение о преступлении. В ходе процессуальной проверки выяснилось, что камышанин все выдумал. Травмы он получил сам, а денег у него не было.
Мужчина сознался, что наврал. По его ходатайству уголовное дело рассматривалось в особом порядке – без судебного разбирательства. На суде выяснилось, что мужчина является инвалидом третьей группы, злоупотребляет спиртным. Подсудимый полностью признал вину, пояснив, что его попутал «зеленый змий».
Приговор может быть обжалован в апелляционной инстанции.
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