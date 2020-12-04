Депутат Госдумы от Волгоградской области приготовил новогодний «сюрприз» противникам московского времени





Депутат Госдумы от Волгоградской области предложил перевести Волгоградскую область в московскую часовую зону 27 декабря 2020 года. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы, опубликованные на сайте Госдумы, единоросс Александр Носов внес соответствующую поправку в скандальный законопроект, которая была принята. В то же время поправка депутата-коммуниста Ольги Акимовой, которая предложила перенести перевод стрелок в Волгоградской области на конец 2023 года, была отклонена.

Законопроект о переводе стрелок в Волгоградской области депутаты Госдумы рассмотрят во втором чтении 8 декабря. Содокладчиком вновь выступит Татьяна Цыбизова, которая при рассмотрении законопроекта в первом чтении предложила «поставить в этом вопросе жирную точку» и перевести регион на московское время. При этом защитники волгоградского времени продолжают направлять обращения в федеральные органы власти с просьбой отклонить данный закон. Ранее активисты обратились к главе ЦИК Элле Памфиловой с просьбой разобраться, почему депутаты облдумы перечеркнули результаты законного референдума и отменили мнение большинства после проведения сомнительного опроса.



