Успейте оплатить долги до Нового года

Главное 04.12.2020 13:36
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04.12.2020 13:36
АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» напоминает о необходимости оплатить задолженность по жилищно-коммунальным услугам до 31 декабря 2020 года.
Остаются считанные дни до конца года и не стоит ждать последнего дня, ведь, в случае непогашения задолженности в добровольном порядке, исполнитель услуг вправе обратиться в судебные органы. Последствия для неплательщиков могут быть крайне ощутимыми: ограничение выезда за границу, арест денежных средств на счетах, арест транспорта и недвижимости.
Сейчас, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании, пока действует мораторий на взыскание неустоек, по 31.12.2020 года есть возможность погасить ее без пеней и штрафов. Напомним, согласно Постановления Правительства РФ от 02.04.2020 № 424 до 1 января 2021 приостановлено начисление пени за просрочку и неполную оплату жилищно-коммунальных услуг.
Однако это не значит, что потребитель освобожден от платы за потребленные ресурсы. Оплата за ЖКУ - обязанность по закону. Не доводите до крайних мер и встречайте Новый год без долгов.
Удобно это сделать прямо из дома на сайте, в личном кабинете или скачав мобильное приложение АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК».
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