



Один из самых интересных и перспективных национальных проектов носит название "Цифровая экономика". Многие слышали это словосочетание, но далеко не все понимают, что за ним стоит. По сути, "Цифровая экономика" - это подготовка профессиональных кадров будущего. Ведь уже сейчас 78 % профессий требуют базовых цифровых навыков и около 44 % компаний в мире имеют стратегию цифрового развития. Так вот, именно цифровизация экономики и диджитализация стали основными линиями национального проекта о котором идет речь - вся экономика страны должна быть перестроена уже к 2024 году. Бюджет программы очень солидный - больше полутора триллионов рублей.

Олег Савченко, председатель комиссии Волгоградской областной Думы по вопросам реализации национальных и приоритетных проектов развития региона в беседе с ИА "Высота 102" высказал уверенность, что плоды реализации нацпроекта будут ощутимы: «Будет систематизирована работа в управлении государством, управлении экономикой, планирование экономики. Самое главное – к нам придут новые технологии, которые позволят быстро и качественно принимать решения, исключая ошибки. В этом и есть суть цифровой экономики. Очень важно, что мы убираем человеческий фактор".

Как пояснил Олег Савченко, реализация проекта "Цифровая экономика" позволит создать устойчивую и безопасную инфраструктуру высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перейти на использование госучреждениями и организациями большей частью российского программного обеспечения, подготовить кадры будущего и простимулировать инвестиции в новые сферы :

«Доля России в мировом объеме оказания услуг по хранению данных должна достигнуть 5 %. Отдельные кейсы по цифровизации уже доказали свою пользу за рубежом. Мы должны идти в ногу со временем. Весь мир сегодня цифровизируется. Весь мир существует в системе программного обеспечения. Мы не должны отставать, чтобы возможности нашей экономики, нашей страны, людей не пострадали. Чтобы мы не шли по остаточному принципу, нагоняя другие страны".