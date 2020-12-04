Экономика 04.12.2020 10:54
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04.12.2020 10:54
Один из самых интересных и перспективных национальных проектов носит название "Цифровая экономика". Многие слышали это словосочетание, но далеко не все понимают, что за ним стоит. По сути, "Цифровая экономика" - это подготовка профессиональных кадров будущего. Ведь уже сейчас 78 % профессий требуют базовых цифровых навыков и около 44 % компаний в мире имеют стратегию цифрового развития. Так вот, именно цифровизация экономики и диджитализация стали основными линиями национального проекта о котором идет речь - вся экономика страны должна быть перестроена уже к 2024 году. Бюджет программы очень солидный - больше полутора триллионов рублей.
Олег Савченко, председатель комиссии Волгоградской областной Думы по вопросам реализации национальных и приоритетных проектов развития региона в беседе с ИА "Высота 102" высказал уверенность, что плоды реализации нацпроекта будут ощутимы: «Будет систематизирована работа в управлении государством, управлении экономикой, планирование экономики. Самое главное – к нам придут новые технологии, которые позволят быстро и качественно принимать решения, исключая ошибки. В этом и есть суть цифровой экономики. Очень важно, что мы убираем человеческий фактор".
Как пояснил Олег Савченко, реализация проекта "Цифровая экономика" позволит создать устойчивую и безопасную инфраструктуру высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перейти на использование госучреждениями и организациями большей частью российского программного обеспечения, подготовить кадры будущего и простимулировать инвестиции в новые сферы :
«Доля России в мировом объеме оказания услуг по хранению данных должна достигнуть 5 %. Отдельные кейсы по цифровизации уже доказали свою пользу за рубежом. Мы должны идти в ногу со временем. Весь мир сегодня цифровизируется. Весь мир существует в системе программного обеспечения. Мы не должны отставать, чтобы возможности нашей экономики, нашей страны, людей не пострадали. Чтобы мы не шли по остаточному принципу, нагоняя другие страны".
Среди плюсов цифровизации эксперты называют экономию на издержках, мобильность и высокую скорость работы, из минусов - специфику защиты персональной информации, ведь нередко интернет-сервисы требуют указания паспортных и других данных. А это, в свою очередь, повод для мошеннических посягательств. Есть еще ряд препятствий на пути победного шествия по стране нацпроекта "Цифровая экономика" - это устаревшее оборудование, низкая доходность и то, что не все руководители предприятий и организаций готовы к переменам. "Ни из-под палки, ни рублем, ни запретительными мерами это не решишь. Выживаемость и конкуренция – это лучшие стимулы для того, чтобы власть, бизнес и простые граждане вкладывали деньги и понимали, что это жизненная необходимость, веяние времени. И что без этого завтра будет очень сложно жить", - Олег Савченко уверен, что Россия в обозримом будущем может стать платформой для активного развития экономики и привлечения инвестиций из-за рубежа.
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