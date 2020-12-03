Волгоградскому фермеру грозит 10 лет колонии за 30-миллионный кредит





Глава фермерского хозяйства обвиняется в особо крупном мошенничестве в сфере кредитования на сумму около 30 миллионов рублей. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, 41-летнему фермеру также инкриминируется п."б" ч.2 ст.165 УК РФ (причинение особо крупного имущественного ущерба путем обмана). Санкции статей предусматривают максимальное наказание до 10 лет лишения свободы. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано для рассмотрения в Ворошиловский районный суд.

По версии следствия, глава фермерского хозяйства обратился в банк с заявкой на выдачу кредита в сумме 30 млн.рублей. Одним из условий предоставления займа было оформление поручительства Ассоциации (некоммерческого партнерства) "Гарантийный фонд Волгоградской области" на 20 миллионов рублей.

Денежные средства имели целевой характер. Коммерсант обязался потратить их на приобретение земельных участков сельскохозяйственного назначения площадью 1000 га и оборудования к сельскохозяйственной технике, а также произвести капитальный ремонт зерноочистного комплекса.

Однако после получения целевого кредита в октябре 2018 года он распорядился деньгами по своему усмотрению, не исполнив впоследствии взятые на себя обязательства.

В дальнейшем на основании судебного решения сумма причиненного ущерба была взыскана с поручителя. Свою вину фермер полностью признал.

Расследование уголовного дела проводилось УФСБ России по Волгоградской области.



