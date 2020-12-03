Происшествия 03.12.2020 11:38
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03.12.2020 11:38
Жертвой интернет-мошенников стала 59-летняя жительница Волгограда, заказавшая недорогой планшет. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе УМВД по городу, женщина сделала онлайн-заказ цифровой техники на 5000 рублей. При получении посылки в коробке она обнаружила вазу для цветов. Покупательница поняла, что продавец явно не ошибся, а обманул ее, и обратилась в дежурную часть полиции. Возбуждено уголовное дело.
В УМВД по Волгограду дали несколько советов горожанам, как не попасться на удочку виртуальных мошенников:
- не стоит доверять слишком низким ценам
- попросить продавца подтвердить реальное наличие товара фотографиями с нескольких ракурсов;
- самостоятельно проверить данные продавца через поисковые системы и посмотреть отзывы покупателей;
- не перечислять деньги на сотовый телефон. Лучше договориться об оплате товара наложенным платежом при получении заказа.
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