



Жертвой интернет-мошенников стала 59-летняя жительница Волгограда, заказавшая недорогой планшет. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе УМВД по городу, женщина сделала онлайн-заказ цифровой техники на 5000 рублей. При получении посылки в коробке она обнаружила вазу для цветов. Покупательница поняла, что продавец явно не ошибся, а обманул ее, и обратилась в дежурную часть полиции. Возбуждено уголовное дело.

В УМВД по Волгограду дали несколько советов горожанам, как не попасться на удочку виртуальных мошенников:

- не стоит доверять слишком низким ценам

- попросить продавца подтвердить реальное наличие товара фотографиями с нескольких ракурсов;

- самостоятельно проверить данные продавца через поисковые системы и посмотреть отзывы покупателей;

- не перечислять деньги на сотовый телефон. Лучше договориться об оплате товара наложенным платежом при получении заказа.



