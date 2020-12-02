Происшествия

СК проверяет обстоятельства смерти начальника отдела Волгоградстата на рабочем месте

Происшествия 02.12.2020 20:35
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02.12.2020 20:35


Сотрудница Волгоградстата скончалась сегодня на своем рабочем месте. Об этом  сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах. Женщине было около 60 лет, она возглавляла один из отделов ведомства. Известно, что две недели назад она вышла с больничного. На место происшествия, в здание Волгоградстата, расположенного на улице Володарского, 1,  прибыли сотрудники следственного комитета, которые проводят проверку по факту смерти человека. 

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