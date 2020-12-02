Лошадей-«нелегалов» в грузовике задержали под Волгоградом





Факт перемещения 20 лошадей без ветеринарных документов установлен в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, материалы дела поступили из ГУ МВД России по Волгоградской области.

Установлено, что физическим лицом на автомобиле с прицепом через пост ДПС "Чапурниковский" перевозились лошади из Калмыкии в Пензу без ветеринарных сопроводительных документов. Отсутствие таких документов, подтверждающих клиническое здоровье животных и эпизоотическое благополучие местности вывоза, является грубым нарушением ветеринарного законодательства. Владелец лошадей привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 10.8 КоАП РФ. Ему назначено наказание в виде административного штрафа.



