Патент или "упрощенка"?: волгоградский бизнес выбирает новый налоговый режим

Экономика 02.12.2020 10:22
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02.12.2020 10:22
Индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам из-за отмены с 1 января 2021 года единого налога на вмененный доход (ЕНВД) в декабре необходимо выбрать новый режим налогообложения. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в УФНС России по Волгоградской области, для перехода на патентную систему налогообложения нужно подать заявление не позднее 17 декабря, а для перехода на упрощенную систему или ЕСХН - не позднее 31 декабря.
Самым популярным льготным налоговым режимом в течение последних лет является упрощенная система налогообложения из-за низкой ставки и более простого способа ведения бухгалтерского учета по сравнению с общей системой налогообложения. Законами Волгоградской области для определенных категорий налогоплательщиков приняты пониженные ставки. В регионе более 80% налогоплательщиков уже определились, подав заявления о переходе на "упрощенку".
Налогоплательщикам, остановившим свой выбор при переходе с ЕНВД на патентную систему налогообложения (ПНС), необходимо обратить внимание на новые условия применения данной системы, введенные с 1 января 2021 года Федеральным законом №373-ФЗ от 23.11.2020.
Данным законом расширены сферы применения патентной системы налогообложения и предоставлено право налогоплательщикам уменьшать сумму налога, уплачиваемого в связи с применением данного налогового режима, на страховые платежи (взносы) и пособия, начисленные за налоговый период.
Расширен перечень видов деятельности, в отношении которых может применяться ПСН, в том числе теми, которые применялись в рамках ЕНВД: автостоянки, ремонт, техническое обслуживание и мойка автотранспортных средств. Увеличены ограничения по площади в отношении розничной торговли и оказания услуг общественного питания с 50 до 150 кв. м.
Об изменениях в применении специальных налоговых режимов в 2021 году, особенностях перехода на УСН, ЕСХН, патент и налог на профессиональный доход УФНС по Волгоградской области проинформирует 4 декабря на вебинаре. Пройти предварительную регистрацию можно по ссылке.
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