Экономика

Сбер представил Стратегию развития до 2023 года

Экономика 01.12.2020 17:15 Новости компаний
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01.12.2020 17:15 Новости компаний


Завершился первый день двухдневного Investor Day Сбера, на котором топ-менеджеры компании представили стратегию на ближайшие три года. Как сообщили ИА "Высота 102" в компании,  Президент Сбербанка Герман Греф отметил - основные задачи Стратегии 2020 решены, что позволяет организации перейти к следующему этапу развития.
Сбер за три года стратегии выполнил главную цель и стал технологической компанией, а благодаря инвестициям в развитие технологий и своей экосистемы Сбер сделал свои сервисы удобными и передовыми в мире: 50% всех клиентов пользуются исключительно цифровыми каналами и треть клиентов — безналичными.  Сбер сохранил лидирующие позиции во всех основных сегментах финансового рынка РФ. Его высокорентабельный финансовый бизнес даёт ему прочную базу для возможности инвестировать в своё технологическое развитие и новые нефинансовые бизнесы, являясь основой его экосистемы.
За это время Сбер расширил своё присутствие за пределами финансового рынка и вошёл практически во все цифровые индустрии, и теперь компании Группы могут покрыть все конечные потребности клиентов в цифровом мире. При этом Сбер не просто цифровизирует отдельные продукты или сервисы, а трансформирует целые рынки и создаёт новые.
Сбер реализовал свою технологическую стратегию, запустив суперсовременную облачную платформу Platform V, которая от начала и до конца — сплошной R&D, и сам создаёт уникальные технологические продукты для рынка (SberCloud, семейство голосовых ассистентов, девайсы). Искусственный интеллект, который уже стал привычной практикой и используется во всех процессах, и его IT-решения позволили Сберу снизить стоимость транзакций в два раза.
Компания провела одно из самых масштабных agile-преобразований в мире, в рамках которого изменила свой подход к разработке продуктов и создала, по сути, новый производственный процесс.
«Наши финансовые результаты говорят сами за себя. В 2018 и 2019 годах мы шли уверенно, но пандемия внесла свои коррективы. Благодаря продвинутой системе риск-менеджмента и быстрой реакции команды мы смогли обеспечить быстрое восстановление финансовых показателей. Мы значительно нарастили достаточность нашего капитала, и это позволило нам выполнить свои обещания по дивидендам — мы достигли планки в 50% и выплатили более одного триллиона рублей дивидендов за три года», - отметил Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка.
Главная цель Стратегии 2023
Сбер — доверенный помощник и навигатор в меняющемся мире: помогает человеку, бизнесу и стране стабильно развиваться благодаря построению полностью интегрированной экосистемы, которая работает по формуле 2+2=5.
· Для человека Сбер — помощник и навигатор: помогает оптимизировать средства, время, энергию.
· Для бизнеса Сбер — партнёр для сохранения и роста бизнеса: растит доходы, сокращает расходы, защищает от рисков, помогает в цифровизации.
· Для страны Сбер — поддерживает Правительство для ускорения экономического роста: способствует благополучию населения, развивает МСБ, ускоряет цифровизацию, трансформирует отрасли, поддерживает образование и науку, помогает экологии и развитию ESG.
Сбер соединяет потребности людей, бизнеса и страны технологиями и своими решениями, интегрируя все свои сервисы в единую экосистему. Выстраивает общие процессы (финансовые, операционные, технологические, риск-менеджмент и др.), управление командой, культуру для максимальных синергий.
«Стратегия 2023 является логическим продолжением той стратегии, которую мы утвердили три года назад. В новой стратегии мы уделим особое внимание построению лучшего бесшовного клиентского опыта и формированию уникального предложения для клиента. Мы смотрим на наши бизнес-направления не как на отдельные активы, а как на интегрированную бизнес-модель — Экосистему. Главная наша цель — стать доверенным помощником и навигатором в меняющемся мире: для человека, бизнеса и государства», - заявил Герман Греф.
Амбиции Стратегии 2023
Топ-3‒5 на рынке электронной коммерции по итогам 2023 года с GMV около 500 млрд рублей и создание фундамента для последующего лидерства в этой индустрии.
Рентабельность выше 17%.
Достаточность базового капитала (Common Equity Tier 1) >12,5%.
Уровень дивидендных выплат — 50% от чистой прибыли.
Дисциплина в управлении расходами и стоимостью риска.
Рост выручки от нефинансовых сервисов — более 100% ежегодно.
К концу стратегии доля доходов от нефинансовых сервисов Сбера в чистом операционном доходе Группы составит не менее 5%.
Развитие цифровой платформы Platform V остаётся ключевой технологической инвестицией и фундаментальной составляющей стратегии, на которой базируются все планы развития финансового и нефинансового бизнеса Сбера.
Создание единого (бесшовного) и максимально персонального пути клиента с помощью объединяющих элементов и предложений.
Развитие продуктов благосостояния, помощь клиентам реализовывать их долгосрочные жизненные цели с помощью инвестиционных продуктов, формируя привычку к накоплениям.
Руководители бизнес-блоков Сбера рассказали о приоритетных направлениях развития бизнеса, кадрового потенциала, финансов, технологий и интегрированной экосистемы Сбера, которая предоставляет финансовые и нефинансовые сервисы более чем 100 млн клиентов. Заключительным мероприятием программы стала сессия вопросов и ответов.
Сегодня, первого декабря, я в ходе второго дня Investor Day прошли дополнительные сессии с лидерами бизнес-направлений Сбера. 

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