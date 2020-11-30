Происшествия 30.11.2020 14:22
0
30.11.2020 14:22
В Волгограде пришлось изменить схему движения скоростного трамвая. Пока электротранспорт вынужденно работает в границах станций «Европа Сити Молл-Ельшанка». Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, рядом с остановкой «Площадь Возрождения» водитель иномарки припарковал свой автомобиль в зоне габаритов трамвайной линии. В результате чего скоростной трамвай не мог продолжить движение. Но владельца машины в салоне не оказалось. Водитель трамвая для освобождения проезда вызвал сотрудников ГИБДД.
Реклама
Такси заказывал?: рецидивиста с пистолетом обезоружили в торговом павильоне в Волжском (ВИДЕО)30.11.2020 15:44
Происшествия 30.11.2020 15:44
Под Волгоградом в "Тихом Доне" нашли труп в валенках30.11.2020 13:11
Происшествия 30.11.2020 13:11
В центре Волгограда в ДТП пассажир вылетела из машины (ВИДЕО)30.11.2020 09:47
Происшествия 30.11.2020 09:47
В Волгограде легковушка «уронила» на автобус световую опору29.11.2020 10:15
Происшествия 29.11.2020 10:15
"Пассажиропад" случился в волгоградском автобусе из-за лихача на легковушке29.11.2020 09:24
Происшествия 29.11.2020 09:24
Волгоградскому коллекционеру грозит долгий арест за сбыт госнаград28.11.2020 10:30
Происшествия 28.11.2020 10:30
Бойцы с оружием и ДПС: в Волгограде и Волжском тотально проверяют автомобили27.11.2020 17:53
Происшествия 27.11.2020 17:53
Автомобиль такси дотла сгорел у Комсомольского моста в Волгограде (ВИДЕО)27.11.2020 14:44
Происшествия 27.11.2020 14:44
В ответ на увольнение волгоградский предприниматель похитил у работника протез ноги27.11.2020 13:11
Происшествия 27.11.2020 13:11
Пешеход «сбил» иномарку в центре Волгограда (ВИДЕО)27.11.2020 10:52
Происшествия 27.11.2020 10:52
Две скорые стали участниками ДТП в Волгоградской области27.11.2020 10:16
Происшествия 27.11.2020 10:16
Промах магазинного вора в Волгограде засняли видеокамеры26.11.2020 13:17
Происшествия 26.11.2020 13:17
Мошенники сорвали куш: 5 млн рублей украли со счетов жителей Волгоградской области26.11.2020 12:47
Происшествия 26.11.2020 12:47
В Волжском задержали партию раков-«нелегалов»26.11.2020 10:22
Происшествия 26.11.2020 10:22
В Волгоградской области в «обезьяннике» умер молодой мужчина25.11.2020 17:38
Происшествия 25.11.2020 17:38
Реклама