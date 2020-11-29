Здравоохранение

Опасный вирус в Волгоградской области не ослабевает

Здравоохранение 29.11.2020 12:25
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29.11.2020 12:25


Смерть пяти человек от коронавируса подтверждена за минувшие сутки в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на правительственный сайт стопкоронавирус.рф, число погибших от COVID-19 в регионе выросло до 305 человек.
За сутки этот диагноз был поставлен 244 жителям, выздоровели 223 человека.
Общее число выявленных в Волгоградской области случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет почти 27 тысяч.

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