Опасный вирус в Волгоградской области не ослабевает





Смерть пяти человек от коронавируса подтверждена за минувшие сутки в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на правительственный сайт стопкоронавирус.рф, число погибших от COVID-19 в регионе выросло до 305 человек.

За сутки этот диагноз был поставлен 244 жителям, выздоровели 223 человека.

Общее число выявленных в Волгоградской области случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет почти 27 тысяч.



