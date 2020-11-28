Волгоградскому коллекционеру грозит долгий арест за сбыт госнаград





Подозреваемого в нелегальном сбыте государственных наград задержали оперативники уголовного розыска города Волжского. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, 55-летний мужчина продал несколько медалей на интернет-аукционе.

Согласно заключению эксперта по культурным ценностям Министерства культуры РФ, медали имеют историческую ценность и являются государственными наградами. Задержанный сознался в содеянном и пояснил, что является коллекционером и награды приобретал на так называемом «птичьем рынке».

В ходе обысков по месту жительства у задержанного было обнаружено и изъято еще свыше 50 медалей. Они направлены на исследование.

Возбуждено уголовное дело по ст. 324 УК РФ «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград». Санкция статьи предусматривает максимальное уголовное наказание в виде ареста сроком до 3 месяцев.



