Здравоохранение

«РЖД-Медицина» присоединилась к Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД»

Здравоохранение 27.11.2020 13:30 Новости компаний
0
27.11.2020 13:30 Новости компаний


VIII Всероссийская акция «СТОП ВИЧ/СПИД», приуроченная к Всемирному дню борьбы со СПИДом, который традиционно отмечается в первый день декабря, проходит с 26 ноября по 1 декабря. Клиническая больница «РЖД-МЕДИЦИНА» Волгограда присоединилась к акции, сообщает ИА «Высота 102».
«Многие полагают, что их эта беда никогда не коснется, поэтому не интересуются темой ВИЧ и не проверяются на наличие этого заболевания. Но это большое заблуждение, – отмечет главный врач ЧУЗ "КБ «РЖД-МЕДИЦИНА» г.Волгоград" Евгений Крайнов. ВИЧ может коснуться каждого. Поэтому и в этом году наше учреждение присоединилось к информационно-просветительской акции «СТОП ВИЧ/СПИД», чтобы напомнить волгоградцам, особенно молодежи, о том, насколько опасны данные заболевания и насколько важно соблюдать меры профилактики, а также регулярно проверять себя на наличие ВИЧ-инфекции».
По официальной статистике в нашей стране свыше 900 тыс человек больны вирусом иммунодефицита человека. Но это только официальная статистика... Довольно часто носители ВИЧ даже не подозревают, что инфицированы и передают вирус другим.
Многие ошибочно считают, что ВИЧ – удел сугубо маргинальных слоев общества: наркоманов, людей, не гнушающихся беспорядочных половых связей, работников секс-индустрии и т.д. Заразиться может любой, к примеру, в неспециализированном тату-салоне или в салоне красоты во время обрезного маникюра из-за того, что кто-то из работников данных заведений пренебрег мерами дезинфекции инструментов.
Поэтому важно не забывать о мерах профилактики ВИЧ: не допускать случайных половых связей, всегда использовать барьерный метод контрацепции (презерватив), если вы не уверенны в здоровье партнера, не употреблять наркотики, не делать татуировки и пирсинг в сомнительных салонах, пользоваться индивидуальными средствами гигиены, а также ежегодно сдавать тест на ВИЧ-инфекцию.
ВИЧ передается половым путем во время не защищенного полового акта; через кровь, к примеру, при использовании нестерильных игл и шприцов; от матери к ребенку во время беременности и родов.

Обо всем об этом и не только в рамках Всероссийской акции рассказывают сотрудники клинической больницы «РЖД-МЕДИЦИНА» Волгограда пациентам, работникам железной дороги и учащейся молодежи, а также пассажирам поездов дальнего следования и пригородного сообщения на железнодорожном вокзале «Волгоград-1», гостям города-героя. Все участники акции получают просветительские тематические листовки и памятки.
26 ноября клиническая больница провела онлайн-конференции для сотрудников ОАО «РЖД» и одного из финансово-кредитных учреждений, посвященные ВИЧ. 

На них, наряду с специалистами больницы, выступила и приглашенный эксперт –Татьяна Гаврилова, медицинский психолог ГБУЗ «Волгоградский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями». Она рассказала, что такое вирус иммунодефицита человека, а также об основных мерах профилактики ВИЧ, методах своевременной диагностики и необратимости последствий в случае развития заболевания. По ее словам, люди часто не подозревают о том, что заражены ВИЧ, потому что не проходят регулярное тестирование, которое рекомендовано проводить каждый год.
«Раньше чаще всего ВИЧ выявляли у молодежи. Но в последнее время наблюдается новая тенденция - вирусом иммунодефицита человека стали по большей части заражаться люди старше 30 лет - работники предприятий, представители бизнеса», – отметила Татьяна Гаврилова.
Во время конференции у работников организаций была возможность задать интересующие их вопросы. 
Слушателей очень волновали такие вопросы, как: анонимен ли тест на ВИЧ, не узнает ли работодатель о том, что его работник заражен, где можно сдать тест и делают ли его бесплатно. Теперь они знают, что сдать тест на ВИЧ можно добровольно и анонимно, работодатель, не узнает его результаты. Тест делается бесплатно в ГБУЗ «ВО ЦПБ СПИД и ИЗ» по адресу:
Волгоград, ул.имени Бажова, 2, а также в поликлиниках по месту жительства. 
Отметим, что существует также горячая линия центра СПИД в Волгограде:+7(8442) 72-38-45.
«ВИЧ – не приговор, – говорит Татьяна Александровна. – С этим заболеванием можно жить нормальной жизнью, создавать семьи. При этом необходимо наблюдаться в Центре СПИД, регулярно принимать назначенную терапию».
Фото предоставлено ЧУЗ «КБ  «РЖД-МЕДИЦИНА» г.Волгоград».

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Бейкер стрит.Кв-ры с индивидуальным отоплением!Сданные дома и стройка.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Пульсоксиметры. 8 800 5 503 503
Здравоохранение
26.11.2020 14:34
Здравоохранение 26.11.2020 14:34
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
26.11.2020 11:55
Здравоохранение 26.11.2020 11:55
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
25.11.2020 12:28
Здравоохранение 25.11.2020 12:28
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
25.11.2020 11:52
Здравоохранение 25.11.2020 11:52
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
24.11.2020 14:57
Здравоохранение 24.11.2020 14:57
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
24.11.2020 09:47
Здравоохранение 24.11.2020 09:47
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
23.11.2020 11:58
Здравоохранение 23.11.2020 11:58
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
22.11.2020 13:02
Здравоохранение 22.11.2020 13:02
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
21.11.2020 14:19
Здравоохранение 21.11.2020 14:19
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
21.11.2020 12:12
Здравоохранение 21.11.2020 12:12
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
19.11.2020 11:57
Здравоохранение 19.11.2020 11:57
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
18.11.2020 17:45
Здравоохранение 18.11.2020 17:45
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
18.11.2020 12:39
Здравоохранение 18.11.2020 12:39
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
17.11.2020 16:49
Здравоохранение 17.11.2020 16:49
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
16.11.2020 19:09
Здравоохранение 16.11.2020 19:09
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:12
Ответит вся семейка: в Волгограде задержан родственник устроившего кровавую бойню в банке Арсена МелконянаСмотреть фотографии
13:43
Журналисты не увидят Путина вживую на ежегодной пресс-конференции в МосквеСмотреть фотографии
13:30
«РЖД-Медицина» присоединилась к Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД»Смотреть фотографии
13:15
Коронавирус забрал жизни двух мужчин из Волгоградской области в цвете лет и «замел следы»Смотреть фотографии
13:11
В ответ на увольнение волгоградский предприниматель похитил у работника протез ногиСмотреть фотографии
12:20
Берегоукрепители нацелились на южные районы ВолгоградаСмотреть фотографии
12:00
Коронавирус в Волгоградской области захватывает новые жертвыСмотреть фотографии
11:44
Пенсионерка на "Крузаке" полгода ускользает от волгоградской полицииСмотреть фотографии
11:41
Без горячей еды и воды: жильцы волгоградской многоэтажки оказались «заложниками» своего соседаСмотреть фотографии
11:00
Волгоградские студенты на слете «зеленых» вузов открыли для себя музей вторсырьяСмотреть фотографии
10:52
Пешеход «сбил» иномарку в центре Волгограда (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:16
Две скорые стали участниками ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:43
Банк «Открытие» запустил кобрендовые карты MasterCard «Аэрофлот» с повышенным начислением миль и привилегиями в «Шереметьево»Смотреть фотографии
09:25
Контртеррористическое учение охватит район Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:02
Около 750 тысяч жителей Волгоградской области получают почтовые отправления без паспорта и извещенийСмотреть фотографии
09:02
В Волгоградской области продлили ограничительные меры для самых уязвимыхСмотреть фотографии
08:24
Росстат заметил снижение уровня безработицы в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:14
В Волгограде распродают остатки имущества завода-банкротаСмотреть фотографии
20:03
«Ментально пострадали»: волгоградский сомнолог поддержал депутатов Госдумы за перевод региона на московское времяСмотреть фотографии
19:17
В Волгограде ветеран медслужбы до смерти устала от цинизма коммунальщиковСмотреть фотографииCмотреть видео
18:46
Волгоградский филиал Россельхозбанка презентовал меры поддержки агробизнесаСмотреть фотографии
17:43
Первую новогоднюю елку в Волгограде устанавливают в новом местеСмотреть фотографии
17:24
Новые подробности появились в деле о заражении школьницы бешенством в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:59
Опубликовано видео жесткой посадки вертолета в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:40
Рост налога отменяется для владельцев авто дешевле 3 млн рублейСмотреть фотографии
15:14
«Опрос? Не вопрос!»: депутаты из дома приняли бюджет Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:53
МТС начинает тестировать в Волгограде интерактивное цифровое ТВСмотреть фотографии
14:34
Под Волгоградом жителям Мариновки подарили мини-поликлиникуСмотреть фотографииCмотреть видео
13:36
Кредитный портфель ВТБ в Волгоградской области превысил 57 млрд рублейСмотреть фотографии
13:17
Промах магазинного вора в Волгограде засняли видеокамерыСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 