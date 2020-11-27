«РЖД-Медицина» присоединилась к Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД»





VIII Всероссийская акция «СТОП ВИЧ/СПИД», приуроченная к Всемирному дню борьбы со СПИДом, который традиционно отмечается в первый день декабря, проходит с 26 ноября по 1 декабря. Клиническая больница «РЖД-МЕДИЦИНА» Волгограда присоединилась к акции, сообщает ИА «Высота 102».

«Многие полагают, что их эта беда никогда не коснется, поэтому не интересуются темой ВИЧ и не проверяются на наличие этого заболевания. Но это большое заблуждение, – отмечет главный врач ЧУЗ "КБ «РЖД-МЕДИЦИНА» г.Волгоград" Евгений Крайнов. – ВИЧ может коснуться каждого. Поэтому и в этом году наше учреждение присоединилось к информационно-просветительской акции «СТОП ВИЧ/СПИД», чтобы напомнить волгоградцам, особенно молодежи, о том, насколько опасны данные заболевания и насколько важно соблюдать меры профилактики, а также регулярно проверять себя на наличие ВИЧ-инфекции».

По официальной статистике в нашей стране свыше 900 тыс человек больны вирусом иммунодефицита человека. Но это только официальная статистика... Довольно часто носители ВИЧ даже не подозревают, что инфицированы и передают вирус другим.

Многие ошибочно считают, что ВИЧ – удел сугубо маргинальных слоев общества: наркоманов, людей, не гнушающихся беспорядочных половых связей, работников секс-индустрии и т.д. Заразиться может любой, к примеру, в неспециализированном тату-салоне или в салоне красоты во время обрезного маникюра из-за того, что кто-то из работников данных заведений пренебрег мерами дезинфекции инструментов.

Поэтому важно не забывать о мерах профилактики ВИЧ: не допускать случайных половых связей, всегда использовать барьерный метод контрацепции (презерватив), если вы не уверенны в здоровье партнера, не употреблять наркотики, не делать татуировки и пирсинг в сомнительных салонах, пользоваться индивидуальными средствами гигиены, а также ежегодно сдавать тест на ВИЧ-инфекцию.

ВИЧ передается половым путем во время не защищенного полового акта; через кровь, к примеру, при использовании нестерильных игл и шприцов; от матери к ребенку во время беременности и родов.





Обо всем об этом и не только в рамках Всероссийской акции рассказывают сотрудники клинической больницы «РЖД-МЕДИЦИНА» Волгограда пациентам, работникам железной дороги и учащейся молодежи, а также пассажирам поездов дальнего следования и пригородного сообщения на железнодорожном вокзале «Волгоград-1», гостям города-героя. Все участники акции получают просветительские тематические листовки и памятки.

26 ноября клиническая больница провела онлайн-конференции для сотрудников ОАО «РЖД» и одного из финансово-кредитных учреждений, посвященные ВИЧ.





На них, наряду с специалистами больницы, выступила и приглашенный эксперт –Татьяна Гаврилова, медицинский психолог ГБУЗ «Волгоградский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями». Она рассказала, что такое вирус иммунодефицита человека, а также об основных мерах профилактики ВИЧ, методах своевременной диагностики и необратимости последствий в случае развития заболевания. По ее словам, люди часто не подозревают о том, что заражены ВИЧ, потому что не проходят регулярное тестирование, которое рекомендовано проводить каждый год.

«Раньше чаще всего ВИЧ выявляли у молодежи. Но в последнее время наблюдается новая тенденция - вирусом иммунодефицита человека стали по большей части заражаться люди старше 30 лет - работники предприятий, представители бизнеса», – отметила Татьяна Гаврилова.

Во время конференции у работников организаций была возможность задать интересующие их вопросы.

Слушателей очень волновали такие вопросы, как: анонимен ли тест на ВИЧ, не узнает ли работодатель о том, что его работник заражен, где можно сдать тест и делают ли его бесплатно. Теперь они знают, что сдать тест на ВИЧ можно добровольно и анонимно, работодатель, не узнает его результаты. Тест делается бесплатно в ГБУЗ «ВО ЦПБ СПИД и ИЗ» по адресу:

Волгоград, ул.имени Бажова, 2, а также в поликлиниках по месту жительства.

Отметим, что существует также горячая линия центра СПИД в Волгограде:+7(8442) 72-38-45.

«ВИЧ – не приговор, – говорит Татьяна Александровна. – С этим заболеванием можно жить нормальной жизнью, создавать семьи. При этом необходимо наблюдаться в Центре СПИД, регулярно принимать назначенную терапию».

Фото предоставлено ЧУЗ «КБ «РЖД-МЕДИЦИНА» г.Волгоград».