Волгоградские студенты на слете «зеленых» вузов открыли для себя музей вторсырья





Команда «Эко-Клуб ВГСПУ» Волгоградского государственного социально-педагогического университета приняла участие в V Всероссийском слете «зеленых» вузов, состоявшимся в Москве, который собрал 68 неравнодушных студентов из 19 регионов. Среди участников - победители экологических квестов, команды, возглавившие рейтинг «зеленых» вузов, и активные представители экоклубов, рассказала ИА «Высота 102» координатор программы «Зеленые вузы России» Екатерина Олейник.

На протяжении трех дней студенты «погружались» в тему развития экологических студенческих сообществ, обменивались опытом и ставили цели на будущее.

Вместе с Антоновым Михаилом, координатором проекта #МосЭко, сооснователем Экоцентра «Сборка», участники слета узнали о креативных решениях экологических проблем. Аршак Макичян, представитель молодежного климатического движения «Fridays For Future», рассказал, как школьники и студенты со всей России борются с изменением климата. Под чутким руководством Алисы Хохули, руководителя отдела SMM Движения ЭКА, студенты обучились основным принципам продвижения экопроектов через социальные сети.

Центральным событием слета стало награждение победителей всероссийских экологических квестов «ПроКлимат», «Вода России», «Экопросвет» и Битвы кейсов «За чистое Черное море», а также команд, возглавивших рейтинг «зеленых» вузов России.

Среди почетных гостей - представители организаций, при поддержке которых прошел слет “зеленых” вузов: Илья Разбаш, директор Центра развития водохозяйственного комплекса Российской Федерации, Анастасия Фролова - начальник управления реализации программ Ассоциации волонтерских центров. Завершился слет экскурсией в Экоцентр «Сборка», где студенты смогли посмотреть на организацию раздельного сбора, благотворительного магазина и музея вторсырья.

«Очень рада, что слет собрал так много целеустремленной и экологически ориентированной молодежи. Надеюсь, что приезду в регионы, студенты начнут с удвоенной активностью внедрять экологические практики у себя в вузе», - резюмировала Екатерина Олейник, координатор Общероссийской программы «Зеленые вузы России».