Экология

Волгоградские студенты на слете «зеленых» вузов открыли для себя музей вторсырья

Экология 27.11.2020 11:00
0
27.11.2020 11:00


Команда «Эко-Клуб ВГСПУ» Волгоградского государственного социально-педагогического университета приняла участие в V Всероссийском слете «зеленых» вузов, состоявшимся в Москве, который собрал 68 неравнодушных студентов из 19 регионов. Среди участников - победители экологических квестов, команды, возглавившие рейтинг «зеленых» вузов, и активные представители экоклубов, рассказала ИА «Высота 102» координатор программы «Зеленые вузы России» Екатерина Олейник. 
На протяжении трех дней студенты «погружались» в тему развития экологических студенческих сообществ, обменивались опытом и ставили цели на будущее. 
Вместе с Антоновым Михаилом, координатором проекта #МосЭко, сооснователем Экоцентра «Сборка», участники слета узнали о креативных решениях экологических проблем. Аршак Макичян, представитель молодежного климатического движения «Fridays For Future», рассказал, как школьники и студенты со всей России борются с изменением климата. Под чутким руководством Алисы Хохули, руководителя отдела SMM Движения ЭКА, студенты обучились основным принципам продвижения экопроектов через социальные сети. 
Центральным событием слета стало награждение победителей всероссийских экологических квестов «ПроКлимат», «Вода России», «Экопросвет» и Битвы кейсов «За чистое Черное море», а также команд, возглавивших рейтинг «зеленых» вузов России. 
Среди почетных гостей - представители организаций, при поддержке которых прошел слет “зеленых” вузов: Илья Разбаш, директор Центра развития водохозяйственного комплекса Российской Федерации,  Анастасия Фролова - начальник управления реализации программ Ассоциации волонтерских центров. Завершился слет экскурсией в Экоцентр «Сборка», где студенты смогли посмотреть на организацию раздельного сбора, благотворительного магазина и музея вторсырья. 
«Очень рада, что слет собрал так много целеустремленной и экологически ориентированной молодежи. Надеюсь, что приезду в регионы, студенты начнут с удвоенной активностью внедрять экологические практики у себя в вузе», - резюмировала Екатерина Олейник, координатор Общероссийской программы «Зеленые вузы России».
Материал подготовлен в рамках проекта «Решение проблем экологии - забота каждого»


Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Бейкер стрит.Кв-ры с индивидуальным отоплением!Сданные дома и стройка.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Пульсоксиметры. 8 800 5 503 503
Экология
27.11.2020 12:20
Экология 27.11.2020 12:20
Комментарии

0
Далее
Экология
22.11.2020 11:05
Экология 22.11.2020 11:05
Комментарии

0
Далее
Экология
13.11.2020 08:28
Экология 13.11.2020 08:28
Комментарии

0
Далее
Экология
10.11.2020 10:49
Экология 10.11.2020 10:49
Комментарии

0
Далее
Экология
09.11.2020 21:14
Экология 09.11.2020 21:14
Комментарии

0
Далее
Экология
06.11.2020 11:41
Экология 06.11.2020 11:41
Комментарии

0
Далее
Экология
31.10.2020 21:09
Экология 31.10.2020 21:09
Комментарии

0
Далее
Экология
29.10.2020 15:23
Экология 29.10.2020 15:23
Комментарии

0
Далее
Экология
27.10.2020 16:24
Экология 27.10.2020 16:24
Комментарии

0
Далее
Экология
27.10.2020 12:50
Экология 27.10.2020 12:50
Комментарии 0

0
Далее
Экология
27.10.2020 11:40
Экология 27.10.2020 11:40
Комментарии 0

0
Далее
Экология
27.10.2020 11:25
Экология 27.10.2020 11:25
Комментарии 0

0
Далее
Экология
23.10.2020 19:00
Экология 23.10.2020 19:00
Комментарии

0
Далее
Экология
21.10.2020 10:02
Экология 21.10.2020 10:02
Комментарии

0
Далее
Экология
21.10.2020 07:42
Экология 21.10.2020 07:42
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:12
Ответит вся семейка: в Волгограде задержан родственник устроившего кровавую бойню в банке Арсена МелконянаСмотреть фотографии
13:43
Журналисты не увидят Путина вживую на ежегодной пресс-конференции в МосквеСмотреть фотографии
13:30
«РЖД-Медицина» присоединилась к Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД»Смотреть фотографии
13:15
Коронавирус забрал жизни двух мужчин из Волгоградской области в цвете лет и «замел следы»Смотреть фотографии
13:11
В ответ на увольнение волгоградский предприниматель похитил у работника протез ногиСмотреть фотографии
12:20
Берегоукрепители нацелились на южные районы ВолгоградаСмотреть фотографии
12:00
Коронавирус в Волгоградской области захватывает новые жертвыСмотреть фотографии
11:44
Пенсионерка на "Крузаке" полгода ускользает от волгоградской полицииСмотреть фотографии
11:41
Без горячей еды и воды: жильцы волгоградской многоэтажки оказались «заложниками» своего соседаСмотреть фотографии
11:00
Волгоградские студенты на слете «зеленых» вузов открыли для себя музей вторсырьяСмотреть фотографии
10:52
Пешеход «сбил» иномарку в центре Волгограда (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:16
Две скорые стали участниками ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:43
Банк «Открытие» запустил кобрендовые карты MasterCard «Аэрофлот» с повышенным начислением миль и привилегиями в «Шереметьево»Смотреть фотографии
09:25
Контртеррористическое учение охватит район Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:02
Около 750 тысяч жителей Волгоградской области получают почтовые отправления без паспорта и извещенийСмотреть фотографии
09:02
В Волгоградской области продлили ограничительные меры для самых уязвимыхСмотреть фотографии
08:24
Росстат заметил снижение уровня безработицы в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:14
В Волгограде распродают остатки имущества завода-банкротаСмотреть фотографии
20:03
«Ментально пострадали»: волгоградский сомнолог поддержал депутатов Госдумы за перевод региона на московское времяСмотреть фотографии
19:17
В Волгограде ветеран медслужбы до смерти устала от цинизма коммунальщиковСмотреть фотографииCмотреть видео
18:46
Волгоградский филиал Россельхозбанка презентовал меры поддержки агробизнесаСмотреть фотографии
17:43
Первую новогоднюю елку в Волгограде устанавливают в новом местеСмотреть фотографии
17:24
Новые подробности появились в деле о заражении школьницы бешенством в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:59
Опубликовано видео жесткой посадки вертолета в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:40
Рост налога отменяется для владельцев авто дешевле 3 млн рублейСмотреть фотографии
15:14
«Опрос? Не вопрос!»: депутаты из дома приняли бюджет Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:53
МТС начинает тестировать в Волгограде интерактивное цифровое ТВСмотреть фотографии
14:34
Под Волгоградом жителям Мариновки подарили мини-поликлиникуСмотреть фотографииCмотреть видео
13:36
Кредитный портфель ВТБ в Волгоградской области превысил 57 млрд рублейСмотреть фотографии
13:17
Промах магазинного вора в Волгограде засняли видеокамерыСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 