Опубликовано видео жесткой посадки вертолета в аэропорту Волгограда











Видео жесткого приземления вертолета в аэропорту Волгограда опубликовано на сайте СК РФ. Напомним, как уже сообщало ИА "Высота 102", инцидент произошел накануне, когда вертолет МИ-8 под управлением пилота и с двумя пассажирами на борту задел лопастями и свалил мачту освещения. Люди не пострадали. Однако повреждения получил вертолет, кроме того, был задет и топливный бак стоящего на парковке другого воздушного судна.

Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба.

Южной транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства в сфере обеспечения безопасности полетов.