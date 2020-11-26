МТС начинает тестировать в Волгограде интерактивное цифровое ТВ





По сравнению с аналоговым, спутниковым и кабельным телевидением, IPTV предлагает пользователям максимальный контроль над контентом и процессом просмотра, а также доступ в интернет с экрана телевизора. Подключение будет осуществляться по интернет-кабелю, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.

Интерактивное телевидение позволяет ставить на паузу, перематывать программы и фильмы, выбирать время начала воспроизведения передачи. Кроме этого доступен архивный раздел для просмотра нужного контента, можно подключить сервис «Родительский контроль», защищающий от нежелательного контента. Также IPTV предоставляет доступ к различным развлекательным сервисам, среди которых онлайн-кинотеатры, социальные сети. С экрана телевизора можно играть в онлайн-игры, проверять погоду, смотреть Youtube.

«Учитывая, что сегодня наличие двух и более телевизоров в доме – обычная практика, мы видим потребность пользователей смотреть любимые каналы без привязки к конкретному ТВ-устройству – именно для этого у нас запущена услуга «Мультирум», которая дает возможность подключить до четырех дополнительных телевизоров без повторной подписки, что в конечном счете экономит семейный бюджет», – отметила директор компании МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.



