Политика

Противники московского времени вышли на пикеты в Волгограде

Политика 24.11.2020 18:05
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24.11.2020 18:05


Серия одиночных пикетов у здания Волгоградской областной думы и администрации Волгоградской области началась сразу после опубликованной новости о принятом сегодня Госдумой решении о переходе Волгоградской области в московский часовой пояс. Как сообщает ИА "Высота 102", волгоградцы на некотором отдалении друг от друга выстроились напротив входа в здание на проспекте Ленина. В руках они держать плакаты, которые объединяет надпись "Мы хотим жить и трудиться по Волгоградскому времени".


Напомним, что сегодня депутаты Государственной думы России в первом чтении одобрили законопроект о переходе Волгоградской области на московское время.  "За" выступили 317 человек, "против" - один, четверо воздержались.

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