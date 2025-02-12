Политика

Главой волгоградского облстроя назначен Евгений Панкин

Политика 12.02.2025 10:09
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12.02.2025 10:09


Сегодня, 12 февраля, в администрации Волгоградской области назначен новый руководитель комитета строительства, передает V102.RU. Как сообщили в обладминистрации, комитет возглавил Евгений Панкин, который ранее временно осуществлял полномочия руководителя профильного ведомства.

Панкин перешел в администрацию региона из мэрии, где трудился в должности заместителя главы Волгограда. Ранее был главой комитета строительства Волгоградской области, инспекции государственного строительного надзора, руководителем ГКУ ВО «Управление капитального строительства», а также возглавлял организации строительного сектора.

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