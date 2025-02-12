Главой волгоградского облстроя назначен Евгений Панкин

Сегодня, 12 февраля, в администрации Волгоградской области назначен новый руководитель комитета строительства, передает V102.RU. Как сообщили в обладминистрации, комитет возглавил Евгений Панкин, который ранее временно осуществлял полномочия руководителя профильного ведомства.
Панкин перешел в администрацию региона из мэрии, где трудился в должности заместителя главы Волгограда. Ранее был главой комитета строительства Волгоградской области, инспекции государственного строительного надзора, руководителем ГКУ ВО «Управление капитального строительства», а также возглавлял организации строительного сектора.