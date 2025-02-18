Депутаты облдумы утвердили Муравьеву на пост главы облкоммолодежи





Еще один важный этап на пути к руководящему креслу в администрации Волгоградской области сегодня, 18 февраля, преодолела Ирина Муравьева. Как сообщает ИА «Высота 102», ее кандидатуру на вакантное место главы нового комитета молодежной политики рассмотрели парламентарии. По итогам этого рассмотрения депутаты облдумы единодушно дали Муравьевой «зеленый свет».

В пресс-службе парламента сделали акцент на всех положительных качествах кандидата.

– Ирина Александровна имеет большой опыт работы с детьми и молодежью, стояла у истоков создания в регионе центра поддержки участников СВО и членов их семей, является активным участником работы по формированию комплексной системы реабилитации, – сообщили в пресс-службе. – Она имеет два высших образования, постоянно совершенствует свои компетенции, в том числе участвуя в федеральных образовательных программах, эффективно взаимодействует с научным, студенческим, молодежным сообществами региона, демонстрируя индивидуальный подход к решению различных задач.

Отметим, что уже завтра в Волгоградской области состоится семинар по отборочным и муниципальным этапам военно-патриотической игры Зарница 2.0. На него в качестве ключевого спикера Ирина Муравьева заявлена уже как полноценный председатель молодежного комитета.

Фото: пресс-служба Волгоградской областной думы