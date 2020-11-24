Здравоохранение 24.11.2020 14:57
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24.11.2020 14:57
О стабилизации ситуации с коронавирусом заявила сегодня на брифинге главный санитарный врач Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», за последние две недели отмечено снижение прироста заболеваемости. В ноябре, как пояснила Ольга Зубарева, произошло падение коэффициента распространения инфекции. На прошлой неделе темп прироста оказался ниже, чем неделей ранее.
За последние 3-4 недели улучшилась ситуация в Волгоградской области и с сезонным распространением ОРВИ. В целом по всем группам населения эпидемиологический порог заболеваемости не превышен. Превышение показателя, по словам руководителя областного управления Роспотребнадзора, произошло среди граждан старше 15 лет.
Санитарные врачи фиксируют и уменьшение количества фактов внебольничной пневмонии. На прошлой неделе наибольшее число заболеваний пришлось на жителей региона в возрасте от 50 до 64 лет (31%).
Из общего количества жителей региона, которые болеют коронавирусом, 9% - это дети. Как заверила Ольга Зубарева, несовершеннолетние никак не влияют на эпидемиологический процесс в области. В настоящее время на школы приходится 0,3% от всех выявленных очагов инфекции, на детсады – 0,4%. В вузах Волгоградской области четыре недели назад на карантине находилось 39 групп студентов, на прошлой неделе показатель снизился до пяти. Главный санитарный врач региона отметила, что на снижение заболеваемости среди подопечных университетов повлиял их перевод на дистанционное обучение.
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