Экономика

В Минфине РФ назвали размер госдолга Волгоградской области

Экономика 24.11.2020 10:21
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24.11.2020 10:21


Госдолг Волгоградской области по данным на 1 ноября составил 48 миллиардов 773 миллиона рублей. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующая информация опубликована на сайте Минфина РФ. За последний месяц объем госдолга несколько уменьшился – так, на 1 октября он составлял 49 миллиарда 273 миллиона рублей. 
Между тем, на днях администрация Волгоградской области разместила аукционы на привлечение заемных средств на финансирование дефицита региональной казны и погашение долговых обязательств бюджета. Власти региона намерены взять в долг 3 миллиарда рублей под 5,25%. За пользование кредитом до конца 2022 года администрация региона может заплатить 312 миллионов рублей. 

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