Экономика

На призыв губернатора к чиновникам предоставить автомобили врачам откликнулся бизнес

Экономика 23.11.2020 08:02
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23.11.2020 08:02


Компания ПАО «Волгоградэнергосбыт» поддержала инициативу губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова по обеспечению медиков транспортом. Предприятие направило в поддержку врачам, которые ездят на вызовы к пациентам, два автомобиля с водителями, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба. 
Напомним, губернатор Волгоградской области поставил задачу органам власти и подведомственным учреждениям продумать предложения о дополнительном выделении транспорта для медиков, а чуть ранее он передал в пользование врачам-терапевтам амбулаторного звена автомобили из парка администрации региона. 
ПАО «Волгоградэнергосбыт» приняло решение оказать поддержку врачам региона, находящимся на переднем крае борьбы с пандемией. Два водителя с автомобилями были направлены в помощь поликлинике №28 Дзержинского района Волгограда. И уже с прошлой недели они приступили к работе. По словам главного врача медучреждения Елены Титовой, помощь энергетиков очень своевременна. Автомобили ПАО «Волгоградэнергосбыт» будут доставлять медработников поликлиники на дом к болеющим волгоградцам. 
В энергокомпании отметили, что в сегодняшней ситуации не могут оставаться равнодушными к нуждам врачей, которые борются с COVID-19.
Генеральный директор ПАО «Волгоградэнергосбыт» Дмитрий Кауль отметил: «Мы посчитали важным поддержать призыв губернатора со стороны бизнеса. Очевидно, что сейчас вся нагрузка в борьбе с коронавирусной инфекцией лежит на наших медиках. Как и все жители региона, мы им очень благодарны. И надеемся, что два дополнительных автомобиля помогут облегчить труд врачей поликлиники, обслуживающей крупнейший микрорайон Волгограда, а своевременную медицинскую помощь смогут получить большее количество пациентов, чем при стандартных пеших обходах. 
В это непростое время считаем важным единение власти и бизнеса в решении первостепенных для региона и населения задач. В связи с напряжённой эпидемиологической обстановкойпринято решение выделить автомобили на месяц. Наши дальнейшие действия будет диктовать логика развития ситуации».
На самом предприятии были своевременно приняты все меры по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции согласно постановлению губернатора и рекомендациям Роспотребнадзора.

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